Condenado a perpetua por un brutal asesinato fue visto en una plaza tomando mates

Un video que comenzó a circular en las últimas horas generó fuerte conmoción y preocupación en Ushuaia luego de que se observara aparentemente en libertad a Marcos Díaz, condenado a prisión perpetua por un brutal asesinato ocurrido en 2010 y posteriormente condenado también por su participación en un motín carcelario.

Según trascendió, Díaz fue condenado por el crimen ocurrido en un comercio ubicado sobre Hol Hol al 1100, un caso que conmocionó a Santa Cruz y que derivó en una condena a prisión perpetua por homicidio.

Además, el sujeto volvió a quedar en el centro de la polémica años después tras ser condenado por participar en un motín dentro de una unidad de detención, episodio que también tuvo amplia repercusión judicial y mediática.

Ahora, la difusión de imágenes donde se lo observa presuntamente caminando y permaneciendo en una plaza volvió a desatar interrogantes y preocupación entre vecinos y usuarios en redes sociales, quienes comenzaron a preguntarse bajo qué condición judicial se encuentra actualmente.

Hasta el momento no hubo información oficial que confirme si el condenado accedió a algún beneficio de salidas transitorias, régimen de semilibertad o algún otro mecanismo contemplado dentro del sistema penitenciario.

El video comenzó a viralizarse rápidamente y reabrió el debate sobre los controles judiciales y penitenciarios respecto de personas condenadas por delitos graves, especialmente en casos de condenas perpetuas vinculadas a homicidios de alto impacto social.

La ausencia de explicaciones oficiales alimentó aún más las dudas y el malestar de vecinos, que expresaron sorpresa e indignación al reconocer al condenado circulando aparentemente sin custodia en un espacio público de Ushuaia.

Texto y foto: Crónicas Fueguinas