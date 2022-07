Pablo Traversaro, es un reconocido deportista de la ciudad de Esquel, con amplia trayectoria en diversas disciplinas. Un accidente sufrido en Buenos Aires le hizo perder uno de sus miembros inferiores, pero el espíritu deportivo y las ganas de concretar sueños con el incentivo de su familia, hicieron que hoy se destaque en el deporte adaptado.

El deporte de mediano y alto rendimiento, tuvo sus orígenes en una práctica deportiva adaptada con fines terapéuticos para personas con discapacidad. Se ha consolidado, actualmente como tal, y se rige bajo los mismos parámetros del deporte olímpico. Cada vez, se cierra más la brecha que divide estos dos escenarios y somos testigos de cómo día a día se desarrollan nuevas iniciativas, que hacen prever la integración futura de los dos sistemas.

Actualmente, Pablo se encuentra llevando a cabo un programa de esquí adaptado, formando parte del Club Andino Esquel y, en esta entrega especial, nos cuenta cómo vive el día a día cargado de desafíos, con una particular filosofía de vida.

"Practico esquí hace más de 30 años y estoy en el Club Andino Esquel llevando a cabo un programa de esquí adaptado. Tuve un accidente en Buenos Aires y a raíz de eso perdí un miembro inferior. Arranqué una nueva vida y empezamos de cero, es como aprender a caminar; todo de vuelta. Las personas que han pasado eso saben de lo que hablo"

El entrevistado cuenta que tuvo una doctora que lo inspiró a llegar a ser lo que es hoy: "me dijo que yo iba a poder hacer todo lo que quiera; y lo tomé como filosofía de vida. Hoy hago lo que realmente quiero e hice todo lo que pude y quise. Hay que poner voluntad, todo cuesta mucho, pero cuando cuesta el doble, la satisfacción también es doble".

En deporte, como en todos los campos el esfuerzo, la perseverancia y las ganas de lograr y superar metas, es lo que retroalimenta día a día a los deportistas a conseguir lo que quieren.

"La vida me llevó a conocer muchísima gente que me dio un montón de cosas. Tanto la familia como los amigos fueron de gran ayuda"

Traversaro recuerda que antes, se dedicaba a correr y participó de muchas carreras: "Hoy, me gusta esta etapa de poder transmitir esto; la pasión del esquí. Hace muchos años me encanta disfrutar de la montaña. La montaña nos pone a todos en un mismo nivel y esto no tiene límites; tanto para el no vidente como a quien tiene cuestiones cognitivas, físicas o motoras. Todo lo que se propongan lo van a poder hacer".

"Tengo que agradecer mucho más de lo que tengo que pedir. Agradezco esta oportunidad de nacer de nuevo y todos los días agradezco a la vida por poderme levantar y disfrutar. Toda la gente debería valorar. Muchas veces, uno empieza a valorar cuando pierde"

El esquí adaptado, además, contribuye a aumentar la autonomía personal, ya que potencia la agilidad, orientación y motivación del practicante. El deporte también implica aprender a desenvolverse en un ambiente diferente al habitual, implica esfuerzo y espíritu de superación, y todo ello da más seguridad en uno mismo.

"Yo iba a Las Leñas como competidor y como corredor. Conocí a unos americanos que me enseñaron a transmitir cómo hacer para enseñar. El esquí adaptado surgió en Argentina hace años. Tenemos la suerte de conocer gente de otros centros, hacer capacitaciones, etc. Yo hoy, colaboro en los cursos y doy modalidad tres huellas y en silla"

"La idea de esto es que se difunda y que puedan venir a todos los centros de esquí... Todos tienen esquí adaptado con instructores avalados. Nosotros tenemos un staff de primer nivel con profesionales para destacar; de lo mejor del país", explica Traversaro, aclarando que en Esquel, se reciben donaciones de Bariloche: "gran parte de lo que tenemos son donaciones y el Club Andino compró un monoesquí. Somos una organización sin fines de lucro, vivimos de donaciones; la gente siempre deja algo para que podamos arreglar los equipos. Hay un grupo humano fantástico".

El rol de la familia en su vida

"La familia es fundamental. Hay veces que sufre más la familia que uno porque piensan que esa persona la pasa muy mal. Y es cierto, pero el apoyo es fundamental. Mis padres nunca me sobreprotegieron y me alentaron a hacer cosas. No hay que quedar postrado; cuando uno sufre un trauma, la vida recién empieza".

"La familia que apoya y tracciona es fundamental. Fue un pilar fundamental. Mis amigos nunca me dejaron, siempre me llevaron con ellos"

Damián , un joven de la zona oeste de Buenos Aires, llegó a la ciudad de Esquel para hacer su primer deporte adaptado en el Centro de Actividades de Montaña La Hoya. Sufrió una lesión medular a la altura de la dorsal 10, que le afecta a sus miembros inferiores, sin embargo, afirma que "no hay barreras; quedarse quieto no es vida".

Un par de porrazos en su primera experiencia, no le quitó la felicidad de disfrutar de una propuesta distinta por primera vez: "fue bárbaro; es el primer deporte adaptado que hago y es un viaje de ida. Tienen que venir y hablar con los chicos del Club Andino; hay que mandarse, no queda otra".