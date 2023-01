Por Lelia Castro

En diálogo con Red43, Miguel nos cuenta que por generaciones su familia se ha dedicado a la ganadería, pero que hace treinta años su padre Julio Rosales decidió abandonar esa tarea, vender los animales y dedicarse al turismo a través de cabalgatas guiadas en el Cerro la Torta, hacia los Túneles de Hielo, hoy ya ampliamente reconocidos por su extrema belleza, un espectáculo natural que se da en pocos lugares del mundo.

En el momento de hacer la nota, estamos ubicados en el “Mirador de la Virgen” y se emociona mucho al nombrar y recordar a su padre, quien colocó esa virgen allí al renunciar a la ganadería y dedicarse al turismo, dándole comienzo al emprendimiento en el que hoy en día se ocupa toda la familia unida. Este sitio es un punto muy importante para él ya que mantiene vivo el espíritu de su padre.

Julio Rosales en el Cerro La Torta.

Miguel de niño, cuando hacía campamentos con su padre.

Nos cuenta que, al principio, lo que ellos sólo promocionaban era la cascada que se encuentra en el Cerro La Torta, hacia donde dirigían las cabalgatas. Con el tiempo, se fueron dando cuenta del asombro que los túneles de hielo que se formaban el pie de la cascada producían en los visitantes, algo a lo que ellos mismos no habían prestado mayor importancia hasta ese momento, pero que todos quedaban asombrados con esa belleza.

“En verano, cuando veníamos y veían el bloque de hielo, la gente se quería meter y nosotros no los dejábamos meterse adentro, por miedo de algún desprendimiento o algo. Pero después con el tiempo nos fuimos dando cuenta que no hay riesgo, metiéndose con precaución, estando un tiempo considerado y saliendo, no había ningún tipo de problema, no hubo accidentes ni nada hasta el momento. Así que eso nos dio la confianza de poder ingresar, y los turistas al quedar asombrados y nosotros ver la reacción de ellos, nos dimos cuenta de que era un potencial verdaderamente importante para promocionar”.