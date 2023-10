- Por Maxi Cantero -

En esta nueva entrevista especial, tuve la gratitud de conocer a fondo una nueva historia de vida, formada por el sacrificio diario; la de Cipriano Cabrera.

Cipriano Cabrera es el maletero oficial de la Terminal de Ómnibus de Esquel. Si, ese mismo que siempre te carga el bolso en el colectivo, pero que además te saca charla y por qué no, tira un chiste.

Con buen humor una gran sonrisa en su rostro, charlando con choferes y pasajeros; así lo abordé una noche para proponerle esta amena conversación.

Cipriano tiene 60 años y la Terminal de Ómnibus es su lugar de trabajo. Allí, se desempeña cargando bolsos a cambio de propinas con las que subsiste día a día.

"Llegué acá por Miguel Narvay en 2011; el me habló para que haga su trabajo, asique arranqué y después me inscribieron. Quedé como maletero y hasta hoy es mi lugar de trabajo de todos los días", me relata Cipriano, quien cuatro veces al día, llega en bicicleta desde el barrio Ceferino hasta la terminal para realizar su trabajo.

Tuvo varios trabajos, entre los que destaca el campo, el reparto de diarios, de Telebingos y hasta una panadería en la que estuvo más de tres años.

"Tengo mi familia; mis hijos ya son grandes y tengo nietos. Vivo en el barrio Ceferino, sobre el pasaje Tucumán"

Su medio de movilidad es la bicicleta; la cual asegura que está arreglando y juntando plata para poder repararla por completo: "La economía está complicada; yo oficio de maletero por propinas; alcanza para vivir en el día... Cada día hay que empezar de nuevo; por ahí te dan los billetes de 10 o de 20 pesos y si querés comerte un pedazo de carne te sale más de 3500 pesos".

Cipriano fue intervenido quirúrgicamente y actualmente tiene una malla en el estómago. Los días de mucho frío asegura que es más complicado trabajar debido a los dolores. Eso no le impide mantener una vida abocada al trabajo en la terminal o en los quehaceres cotidianos de la casa.

"Este es un lugar de amistades. Las personas te reconocen; eso lo encontrás acá", resalta, asegurando que "yo soy lo que soy; la cara no la cambio. Siempre estoy con una sonrisa tratando de alegrar a la gente".

El maletero oficial de la terminal, trabaja de 06 a 07 hs; de 9.30 a 10.15; de 12.30 a 16.15 y de 20.30 a 22 hs. Luego de cumplir, se va a su casa: "Siempre hay cosas para hacer; en el día corto yuyos y demás...".

Al preguntarle por alguna anécdota o hecho curioso que haya vivido en su lugar de trabajo, Cipriano recuerda que en ocasiones, lo han tratado mal: "Me han dicho 'yo no te paso el boleto porque vos no sos comisario'. Son cosas que pasan; es mi obligación pegar el ticket al conductor y al pasajero. Cargar maletas es una responsabilidad y lo hago con orgullo; saco pecho".

"Siempre estoy defendiendo las pertenencias de los pasajeros y el derecho de quien conduce el micro"

Por último, envió un mensaje a la comunidad diciendo que "yo lo atiendo y le cargo su maleta; si tiene la voluntad de darme propina, me da, sino, le cargo igual su maleta".

Cipriano Cabrera es otro de los tantos luchadores del día a día que tiene a Esquel. Agradezco enormemente la amabilidad y el tiempo que dedicó a esta entrevista, así como también que me permita conocer un poco más de su vida.