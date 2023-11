Por Lelia Castro

Nacida en el corazón de Esquel, Graciela Avilés creció en un barrio que se convirtió en su refugio y su fortaleza. Su infancia estuvo marcada por la pérdida temprana de su madre, un golpe que la acompañaría toda la vida. Criada por su hermana mayor y su padre, aprendió desde joven el valor de la familia y la importancia de cuidar a quienes amamos. “Así que tuve una infancia dolorosa en ese sentido, porque criarse sin mamá es doloroso toda la vida, es como que caminás rengo por la vida”, afirma.

La adolescencia la llevó a explorar diferentes caminos, desde la búsqueda de su vocación hasta la elección de su profesión. Aunque su trayectoria académica la llevó por diversas carreras, Graciela encontró su verdadera pasión en el ámbito cultural. Su compromiso con la educación no formal y los talleres culturales la distinguió, demostrando que la enseñanza va más allá de las aulas.

A los 40 años, la vida descubrió a Graciela con el regalo más preciado: su hijo Jeremías. Aunque inicialmente fue un shock, la maternidad se convirtió en una fuente de alegría y transformación. Equilibra su activa vida laboral con la crianza de Jeremías, creando recuerdos y compartiendo momentos que atesorará para siempre.

Su papel en el Concejo de las Mujeres no ha sido fácil. Desde lidiar con tragedias hasta desafiar estereotipos, Graciela ha sido una voz valiente en la lucha contra la violencia de género. Su enfoque en la empatía y el respeto ha transformado el concejo en un espacio inclusivo, acogiendo tanto a mujeres como a hombres que buscan apoyo.

“El Concejo cambió, no es de las mujeres, sino también de géneros y diversidades, porque la violencia está en todos los lugares, entonces es un lugar de escucha. Y a los hombres les cuesta más que a nosotras decir lo que les sucede, por esto de los estereotipos, los roles de los varones que tienen que ser fuertes, que no tienen que llorar, que no pueden decir que la están pasando mal”.