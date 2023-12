Luis Aguirre, vecino de nuestra ciudad, tiene un puesto de venta ambulante de condimentos y especias en la Av. Alvear esquina Av. Fontana.

"Señor Condis" es el nombre que eligió para su emprendimiento y con mucha amabilidad dialogó con Red43 para contar su historia.

La pandemia y una oportunidad de salir adelante

Luis es obrero de la construcción y su oficio original es la pintura. Durante los años de pandemia por COVID-19 no pudo darle continuidad a su trabajo, por lo que se vio obligado a "reinventarse como muchos argentinos" para generar ingresos que ayuden a cubrir sus necesidades básicas y las de su familia.

En ese momento, decidió animarse a emprender en el rubro gastronómico y comenzó con la venta de condimentos. Para ello previamente debió gestionar los permisos correspondientes en el municipio, obtuvo su carnet de manipulación de alimentos y la habilitación comercial para poner su puesto en la calle.

"El tema del emprendimiento me ha dado buenos resultados; la gente viene a comprar y lo recomienda, mi publicidad es el boca en boca", sostuvo.

Luis expresó que si bien es un producto que es poco común encontrarlo en las calles de Esquel, tiene muy buena repercusión entre los vecinos.

"El producto lo traigo de afuera y voy comprando por cantidad. Lo traigo en envases de 100 gramos y otros de menos, a precio económico y accesible para la gente", destacó.

La recomendación de los vecinos que se acercan a comprar es fundamental y necesaria para él porque lo ayudan a dar a conocer el emprendimiento que es su fuente de trabajo y su medio de vida.

"La gente de todo Esquel donde me ve ya sabe que soy el vendedor de condimentos", dijo, y contó que el nombre se le ocurrió de forma espontánea, jugando con las palabras y la abreviatura de "condimentos". De esta manera "señor condis" se convirtió en un nombre simpático y atractivo que refleja el carisma y la buena atención que ofrece Luis cuando recibe a los potenciales clientes.

"Trato de ser lo más sociable y amable que puedo con la gente porque de ellos dependo", expresó.

Condimentos y especias de todo tipo para darle sabor a las comidas

Es novedoso y poco común en Esquel un puesto de venta ambulante de condimentos. Según nos contó Luis, se le ocurrió la idea luego de observar un puesto en la feria de la Calle Don Bosco.

"Estos chicos me dieron ese empuje y cuando vi lo que vendían, los copié. Los chicos se fueron, ahora están en Mendoza, me dieron la idea y vi que daba resultado, ellos me impulsaron y me dieron una lista de precios accesible para poder revender y así fue que se dio", sostuvo.

Con un poco de miedo pero con mucha ilusión, fue realizando pequeñas inversiones. Recuerda que comenzó con una compra por 1000 pesos y al ver que era un producto que se comercializaba, comenzó a destinar más dinero para afianzar el emprendimiento.

"Hoy en día me manejo de una manera que me da de comer pagar los impuestos, y es mi forma de trabajo", contó.

En un primer momento, "probó suerte" ubicando el puesto en pleno centro de la ciudad, en la esquina de 25 de Mayo y Rivadavia. Sin embargo, no obtuvo buenos resultados, hasta que un día decidió instalarse frente al Banco del Chubut, logrando la atención de las personas que transitan el lugar todos los días por cuestiones administrativas o compras en los comercios de la cuadra.

Entre los condimentos que más vende se destacan el pimentón, provenzal, orégano, chimichurri, ají suave y adobe para pizza. Algunos clientes le solicitan productos que no son fáciles de conseguir, como el pimentón ahumado o el merken ahumado.

"Son productos que la gente pide que son de afuera y no son tan comunes, pero gracias a la gente que tiene mucho conocimiento sobre especias he logrado aprender en el puesto para qué sirve tal producto, lo estudio y voy dando información", sostuvo.

El puesto lo mantiene abierto al público de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 20:00.

"Me da resultado, me ayuda a subsistir", dijo.

"Siempre se puede salir adelante"

"Siempre se puede salir adelante", es una frase que utiliza Luis para dar cuenta sobre su historia de vida.

Recordó que cuando tenía deudas y debía pagar numerosos servicios y bienes porque es padre de cuatro hijos, tuvo que tomar coraje y "reinventarse".

"Siempre hay salida, solo hay que animarse. Si surge una idea para emprender se puede lograr, hay que atreverse y animarse, lo vas a lograr. Siempre converso con mi señora y el no lo tenemos siempre, yo siempre aposté por el sí, mantenerme positivo, ir para adelante", sostuvo.

Teniendo en cuenta su experiencia personal, aconseja a quienes tienen como proyecto algún emprendimiento y no se animan a dar el paso.

"Cuando uno le pone esfuerzo y sacrificio a las cosas, lo puede lograr. Acá he pasado frío, la nieve, heladas tremendas pero le ponía el pecho, siempre con fe y esperanza de que iba a vender algo para subsistir", destacó.

El trabajo en la calle

El espacio público, la calle, es el lugar de trabajo de Luis. Todos los días debe vivir numerosas experiencias, observar el tránsito de muchas personas que realizan sus trámites y dialogar con los clientes que se acercan en busca de algún condimento para llevar a casa.

Si bien tiene aspectos positivos, como el intercambio con los transeúntes, también es cierto que hay otras dificultades que debe superar estando en la calle. Uno de estos obstáculos es el clima y el duro invierno patagónico, que aquí en Esquel se extiende por varios meses.

"Es difícil porque el frio te penetra los huesos y no te podés quedar quieto, pero yo me mentalizo para estar acá en pleno invierno, con lluvia o nieve. Gracias a la gente de acá (de los comercios de la cuadra) me puedo quedar bajo techo", contó.

A pesar del penetrante frío, sostuvo que lo que lo ha mantenido en pie es "la fe y la esperanza de vender algo y llevar un peso para mi familia".

Para finalizar, Luis animó a aquellas personas que están pensando en emprender en algún rubro. Atiende de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 20:00 en Av. Alvear casi Av. Fontana.