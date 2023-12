Darío Nuñez asumió esta mañana como nuevo director de Educación en la gestión del intendente Matías Taccetta.

En diálogo con Red43, dijo: "Es un desafío, no hay nada que festejar. Cuando uno asume no hay logro personal hasta que uno no pueda desempeñar con idoneidad el cargo en el que se comprometió".



"Es un compromiso y espero que dentro de seis meses me toque hacer una nota comentando cosas buenas del desarrollo de la propuesta educativa que llevamos para Esquel".