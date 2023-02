El músico chubutense, Yoel Hernández, brindó su show en el último día de Fiesta Regional de la Flecha en la localidad de Los Altares luego de tres años (por la pandemia) donde no se había podido realizar el festejo tradicional.

En una noche emotiva el joven artista logró cautivar al público presente y se llevó el reconocimiento de la gente, quienes luego del show, se acercaron a charlar, sacarse fotos y pedir autógrafos.

En las últimas horas, el artista publicó un mensaje a través de sus redes sociales para reivindicar el esfuerzo que realizan los organizadores de la Fiesta tradicional en Los Altares:

"La comuna tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para hacer la fiesta. Una fiesta que tuvo. Jineteada, Bingo, baile, concursos, sorteos, y música. No saben cómo trabajó esa gente para que la Fiesta no se deje de hacer. Muchas de estas fiestas no tienen apoyo de nadie".