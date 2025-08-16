Se conocieron los candidatos de La Libertad Avanza en Chubut

El partido de Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), oficializó sus listas de candidatos para las elecciones nacionales que se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre de 2025.

En la noche del viernes 15 de agosto se conocieron los nombres elegidos en coordinación con la mesa política nacional del presidente que conduce Karina Milei, presidenta del partido, y el presidente de LLA en Chubut y diputado nacional César Treffinger.

“La elección es clara”, sintetizó Treffinger: “Kirchnerismo o libertad”, refiriéndose a los modelos de país que se disputan en dichas elecciones.

Los candidatos a Diputados Nacionales son: 1° Dra. Maira Frías (Comodoro Rivadavia) y 2° Dr. Julián Moreira (Trelew).

Los candidatos suplentes: 3° C.P.N. Silvina Florentino (Puerto Madryn) y 4° Sr. Leandro Ruata (Puerto Madryn).

Los candidatos al Consejo de la Magistratura en la Circunscripción Trelew son: 1° Facundo Lazzaro (Rawson) y 2° Suplente Anselmo Fleitas (Rawson).

En tanto, en la circunscripción Esquel, los candidatos son 1° Cristian Ortiz (Esquel) y 2° Suplente Esteban Blanco (Esquel).