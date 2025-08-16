13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 16 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 politica #Esquel
16 de Agosto de 2025
politica |
Por Redacción Red43

Se conocieron los candidatos de La Libertad Avanza en Chubut

“Kirchnerismo o libertad”, definió el presidente del partido César Treffinger al compartir los nombres de los candidatos en su cuenta de X.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El partido de Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), oficializó sus listas de candidatos para las elecciones nacionales que se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre de 2025.

 

En la noche del viernes 15 de agosto se conocieron los nombres elegidos en coordinación con la mesa política nacional del presidente que conduce Karina Milei, presidenta del partido, y el presidente de LLA en Chubut y diputado nacional César Treffinger.

 

“La elección es clara”, sintetizó Treffinger: “Kirchnerismo o libertad”, refiriéndose a los modelos de país que se disputan en dichas elecciones.

 

Los candidatos a Diputados Nacionales son: 1° Dra. Maira Frías (Comodoro Rivadavia) y 2° Dr. Julián Moreira (Trelew).

 

Los candidatos suplentes: 3° C.P.N. Silvina Florentino (Puerto Madryn) y 4° Sr. Leandro Ruata (Puerto Madryn).

 

Los candidatos al Consejo de la Magistratura en la Circunscripción Trelew son: 1° Facundo Lazzaro (Rawson) y 2° Suplente Anselmo Fleitas (Rawson).

 

En tanto, en la circunscripción Esquel, los candidatos son 1° Cristian Ortiz (Esquel) y 2° Suplente Esteban Blanco (Esquel).

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tysan, un artista de Esquel que se abre camino en la escena musical de Buenos Aires
2
 Claudio Contardi fue trasladado a la cárcel de Melchor Romero para cumplir su condena
3
 Se conocieron los candidatos de La Libertad Avanza en Chubut
4
 La Escuela 112 celebró el Día de la Infancia con un gran agasajo a sus estudiantes
5
 ¡La cultura te espera en Esquel! Una agenda imperdible para el fin de semana
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
3
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
4
 "Volver al Origen": el show de Fran Camino en Esquel
5
 Se conocieron los candidatos de La Libertad Avanza en Chubut
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -