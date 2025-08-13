°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 14 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
13 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero

Con chocolate caliente y tortas fritas, el merendero del barrio Matadero festejará el Día del Niño y convoca a colaborar con donaciones.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La junta vecinal del barrio Matadero, en conjunto con el merendero local, invita a la comunidad a celebrar el Día del Niño el próximo domingo 17 de agosto. El evento, que se realizará en la sede del barrio, en Alma Fuerte 401, tendrá lugar entre las 14:30 y las 18:00 horas.

 

 

Ezequiel Acuña, organizador del evento junto a la presidenta Gladys Hidalgo, detalló que se ofrecerá una merienda con chocolate caliente, pizetas y tortas fritas. Además, habrá juegos, sorteos y una exposición de autos y motos para el disfrute de toda la familia.

 

 

Acuña hizo un llamado a la colaboración de los vecinos y comerciantes, solicitando donaciones de "caramelos, chupetines, alfajores y juguetes para los sorteos". También invitó a quienes tengan ideas o propuestas de juegos a sumarse a la organización para que la jornada sea lo más completa posible para los más chicos.

 

 

La invitación está abierta a todos los niños del barrio y de Esquel, quienes pueden asistir acompañados de sus padres para compartir la tarde y disfrutar de las actividades.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atado de pies y manos y muerto a golpes: así encontraron al jubilado que ganó en el bingo
2
 Caza furtiva: investigan un coto ilegal en Esquel
3
 ¿Spinelli vuelve al municipio?
4
 Incendio causó la perdida total de una cabaña en Trevelin
5
 ¡Nevó en La Hoya!
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
3
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
4
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
5
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -