Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero

La junta vecinal del barrio Matadero, en conjunto con el merendero local, invita a la comunidad a celebrar el Día del Niño el próximo domingo 17 de agosto. El evento, que se realizará en la sede del barrio, en Alma Fuerte 401, tendrá lugar entre las 14:30 y las 18:00 horas.

Ezequiel Acuña, organizador del evento junto a la presidenta Gladys Hidalgo, detalló que se ofrecerá una merienda con chocolate caliente, pizetas y tortas fritas. Además, habrá juegos, sorteos y una exposición de autos y motos para el disfrute de toda la familia.

Acuña hizo un llamado a la colaboración de los vecinos y comerciantes, solicitando donaciones de "caramelos, chupetines, alfajores y juguetes para los sorteos". También invitó a quienes tengan ideas o propuestas de juegos a sumarse a la organización para que la jornada sea lo más completa posible para los más chicos.

La invitación está abierta a todos los niños del barrio y de Esquel, quienes pueden asistir acompañados de sus padres para compartir la tarde y disfrutar de las actividades.

