La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de julio de 2025 fue del 1,9%, lo que representa una ligera aceleración en comparación con el 1,6% de junio. Con este nuevo dato, la variación acumulada en los primeros siete meses del año alcanza el 17,3%.

Según el informe del INDEC, los rubros que experimentaron mayores aumentos fueron "Recreación y cultura" (4,8%), "Transporte" (2,8%) y "Restaurantes y hoteles" ( 2,8%;) . En tanto, la categoría "Prendas de vestir y calzado" (-0,9%.) fue la única que registró una caída en sus precios. Por su parte, la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 1,9%, en línea con el promedio general.

En cuanto a la distribución regional, la Patagonia fue la zona con la variación más alta, alcanzando el 2,1%, seguida por la región Pampeana con el 2%. La región del Gran Buenos Aires (GBA) y Cuyo se mantuvieron en el promedio nacional con un 1,9%, mientras que el noreste y el noroeste registraron los índices más bajos, con un 1,7%.

F.P