Jueves 14 de Agosto de 2025
sociedad
13 de Agosto de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año

El informe del INDEC detalló que los rubros "Recreación y cultura" y "Transporte" fueron los que más subieron a nivel nacional.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de julio de 2025 fue del 1,9%, lo que representa una ligera aceleración en comparación con el 1,6% de junio. Con este nuevo dato, la variación acumulada en los primeros siete meses del año alcanza el 17,3%.

 

 

Según el informe del INDEC, los rubros que experimentaron mayores aumentos fueron "Recreación y cultura" (4,8%), "Transporte" (2,8%)  y "Restaurantes y hoteles" ( 2,8%;) . En tanto, la categoría "Prendas de vestir y calzado" (-0,9%.) fue la única que registró una caída en sus precios. Por su parte, la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 1,9%, en línea con el promedio general.

 

 

 

En cuanto a la distribución regional, la Patagonia fue la zona con la variación más alta, alcanzando el 2,1%, seguida por la región Pampeana con el 2%. La región del Gran Buenos Aires (GBA) y Cuyo se mantuvieron en el promedio nacional con un 1,9%, mientras que el noreste y el noroeste registraron los índices más bajos, con un 1,7%.

 

 

F.P

 

