Domingo 17 de Agosto de 2025
16 de Agosto de 2025
Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria expresó el perjuicio en rutas y accesos por causa de las políticas nacionales.
El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Juan Pablo Luque, acompañado por Juan Manuel Peralta, secretario de Turismo de Trevelin y primer suplente en la lista, recorrió la Expo Turismo Comodoro.

 

El evento se realiza los días 15, 16 y 17 de agosto en el predio Ferial de la localidad, y recibe a prestadotes y vecinos de toda la región patagónica.

 

Durante la visita los candidatos dialogaron con representantes de distintas localidades y remarcaron el impacto negativo que han tenido las políticas del presidente Javier Milei en la provincia, especialmente por el abandono de rutas y accesos.

 

Luque sostuvo que en las elecciones del 26 de octubre es clave que Chubut tenga representantes en el Congreso que defiendan al turismo y al desarrollo provincial.

 

