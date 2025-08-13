Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista

Julieta Suárez, dueña de Ozut Panadería, anunció la ampliación de su sucursal en Esquel, ubicada sobre la calle 9 de Julio. La decisión de expandir el local, que abrió el 20 de junio, surgió del pedido de los clientes que solicitaban una mayor variedad de productos y días de atención. Ahora, la panadería cuenta con un área de producción y elaboración a la vista.

Ozut se especializa en panes y facturas de "larga fermentación", un proceso que requiere tres días de elaboración y que, según Suárez, "le dan un color, una textura, un sabor característico" y los hace más fáciles de digerir. La panadería utiliza exclusivamente harinas agroecológicas, lo que le da un valor agregado al producto artesanal.

Entre los productos más buscados por los clientes se encuentran una variedad de panes, como el pan blanco con semillas, la focaccia, pan de centeno, pan 100% integral y pan de nuez. También ofrecen baguettes, ciabattas y una selección de facturas que incluye medialunas, rollos de canela, pastelera y frutos rojos, así como chipá 100% de fécula de mandioca.

El horario de atención en la sucursal de Esquel es de martes a sábados, de 9 a 14 y de 16 a 19. Además de su local en Esquel, Ozut Panadería tiene otra sucursal en Trevelin, que ofrece servicio de cafetería y está abierta de 10 a 13 y de 16 a 20. La empresa, que emplea a dos personas en Esquel y seis en Trevelin, se muestra con "mucha expectativa" de seguir creciendo de la mano de sus clientes y productores locales.

Para encontrar más información y sus productos, pueden buscarlos en redes sociales como @Ozutpanaderia.

F.P