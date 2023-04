Para estas Pascuas 2023 un emprendimiento que repitió una fórmula del año pasado y, en lugar de chocolate, hizo huevos salados.

Los huevos de pascuas salados están elaborados con pan de miga, jamón, queso y mayonesa, siendo un auténtico sándwich de miga en base de huevo.

“Huevo De Pascuas Salado: una creación que surgió en el 2022 luego de una cena familiar y que sigue marcando tendencia...No tengo más que palabras de agradecimiento por hacerme la cocinera más feliz del mundo mundial ”, contó su responsable este domingo en Isntagram.

Y agregó: “gracias a vos que compraste, gracias a vos que le diste like al video, gracias a vos que lo compartiste en tus redes, gracias a vos que robaste la idea y la replicaste, gracias a vos que me hiciste una nota, gracias a vos que me felicitaste, gracias a mi familia que me ayuda y me acompaña siempre y más en estos días que fueron caóticamte hermosos”.

Valeria Rosetti tiene un local gastronómico en la localidad de Wilde desde hace más de 10 años y este año ya tuvo que cumplir con más de mil encargues.