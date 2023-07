Sobre el final del debate con candidatos a intendente y concejales, organizado por Cáritas, por falta de tiempo, los candidatos tuvieron que resumir en sus minutos finales.

Los temas que habían quedado para el final, eran ambiente y turismo. En ese último minuto, el candidato de Juntos por el Cambio, Matías Taccetta, reflexionó y destacó que "todos los candidatos y los concejales coincidimos en que no es no".

"Cuando no hay licencia social, nadie puede ir en contra de la sociedad. Fuimos muy claros y coincidimos todos los candidatos y los concejales que no es no", manifestó Taccetta en la última parte de su participación en el debate.

Además, el candidato a intendente dejó en claro que, quien gane, debe continuar con esa postura tomada por los ciudadanos. "Hay que trabajar en esa defensa. Entendemos que hay gente que piensa distinto, pero tiene que quedar bien claro que sea quien sea el intendente va a tener que defenderlo para siempre", concluyó.