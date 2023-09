“Nunca vamos a dejar de buscarla. Sofía nos está esperando en algún lado y no vamos a parar hasta llegar a ella”·. La palabra de María Helena Delgado se quiebra por momentos. Es la madre de Sofía Herrera la niña que desapareció de un camping en Río Grande. Hoy se cumplen 15 años de aquel 28 de setiembre de 2008 cuando se perdió todo rastro de la criatura que en ese entonces tenía 3 años y ocho meses. “Hemos recorrido junto a mi marido miles de kilómetros. En el país, en el sur de Chile, en países limítrofes. También recibimos miles de fotos y mensajes. Y hasta allí fuimos porque siempre creímos que íbamos a encontrarnos con la nena. Pero hasta ahora no fue asi pero no bajaremos los brazos”, agregó María Helena en diálogo con Red43.

Esta tarde volverán a pedir por su aparición, al cumplirse quince años desde que la niña fue vista por última vez en la provincia de Tierra del Fuego, cuando tenía 3 años y 8 meses y había ido a pasar un día de campo en compañía de sus padres, mientras que la actriz y cantante Natalia Oreiro se sumó al reclamo con un mensaje difundido a través de un video.



“Quería contarles que hoy se cumplen quince años de la desaparición de Sofía Herrera en Tierra del Fuego. Quince años sin Sofía. Exigimos que aparezca”, afirma la actriz uruguaya en un video distribuido a través de redes sociales.



Oreiro se sumó así a la iniciativa de otros actores y actrices argentinos, como Ricardo Darín y Facundo Arana, que en distintos momentos de la búsqueda aportaron su palabra para colaborar con la difusión del caso. Por su parte, María Elena Delgado confirmó que esta tarde encabezará una reunión de vecinos en la esquina de las calles Cambaceres y Pellegrino, en la ciudad de Río Grande, donde vive la familia, para mantener vigente el reclamo de búsqueda de su hija. “Tenemos el acompañamiento de mucha gente. Dir´çia que de todo el país. Nosotros tenemos esperanza, nunca la hemos perdido a pesar del paso de los años. No voy a dejar de buscar a mi hija por más que pase el tiempo. Siempre hay pistas y aunque hasta ahora ninguna es la que deseamos sabemos que alguna vez vamos a dar con el paradero de Sofía”, agregó María Helena. Y siempre “le vamos a recordar a la provincia y a todo el país que Sofi todavía no apareció y que aún la seguimos buscando”, afirmó la mujer.



Delgado dijo además que “todo el tiempo” aparecen datos de personas parecidas a su hija y que cada pista se investiga, aunque hasta el momento sin éxito. “Ayer mismo me enviaron una foto de una joven que vive en Estados Unidos y que de inmediato contesté que no era mi hija. También está pendiente de resolución el caso de una joven sanjuanina, de gran parecido a Sofía. Pero la justicia de esa provincia sigue sin practicar un estudio de ADN que fue ordenado por el juez de la causa en Tierra del Fuego”, detalló.



Mientras tanto, las autoridades tampoco logran dar con José Dagoberto Díaz Aguilar, a quien apodan “Espanta la Virgen”, un hombre de nacionalidad chilena y costumbres nómades, de quien se sospecha que podría haberse llevado a la niña desde el camping donde se encontraba aquel 28 de septiembre de 2008. Díaz Aguilar había declarado él mismo en la causa que sabía el lugar donde habían matado y enterrado a la pequeña, aunque en su momento las autoridades acudieron al sitio, no hallaron ningún elemento y desecharon la pista.



Hasta que un testigo que era un niño en el momento de la desaparición declaró que había visto el momento en que “un hombre” se llevaba a Sofía (incluso mencionó que estaba “con un perro Boxer y en un auto gris”).



“Esta persona volvió a declarar a los 18 años. Describió al hombre y con ello se hizo un retrato que resultó tener el 75% de coincidencias físicas con 'Espanta La Virgen'. Se ordenó entonces la detención de ese sujeto pero nunca se lo pudo encontrar. Muchos estiman que se encuentra en Chile”, explicó Delgado. La madre de Sofía dice que “vuelve una y mil veces” a aquel domingo en que perdió de vista por unos instantes a su hija y ya no volvió a encontrarla.



“Lo hablamos con los amigos que estaban ese día con nosotros. Es muy doloroso. Uno quisiera retroceder el tiempo pero no se puede. Nos queda continuar buscándola”, expresó la mujer. También recordó que en el momento de la desaparición ella estaba embarazada y que al poco tiempo nació Giuliana, la hermana de Sofía, que se convirtió “en un motor para seguir viviendo” y que creció en ese contexto de dolor aunque “también tratamos de que sea una niña feliz y de que haga su propia vida”.



La familia Herrera salió con amigos a pasar un domingo de esparcimiento en el camping John Goodall, ubicado 59 kilómetros al sur de Río Grande, el domingo 28 de septiembre de 2008. María Elena, su marido Fabián y Sofía se detuvieron en un supermercado a comprar comida y luego en una estación de servicio donde se encontraron con Noemí Ramírez y Silvio Giménez, quienes a su vez estaban con sus hijos de 2 y 9 años.



El grupo llegó al camping situado en el kilómetro 2893 de la Ruta Nacional 3, en dos autos que estacionaron cerca del camino. El lugar, un paraje casi desértico, es un rectángulo de 15 hectáreas cercado con un alambre de un metro de altura y seis hilos, el primero de púas. Sofía se separó por unos instantes de sus padres y desde entonces nadie volvió a saber de ella.



El caso se convirtió en un ícono de la desaparición de personas en el país, que motivó la elaboración de un protocolo de emergencia para situaciones similares (llamado Alerta Sofía) y llevó a las autoridades nacionales a poner en funcionamiento una línea telefónica exclusiva para recolectar datos (08002227634) además del sitio web www.sofiaherrera.com.ar.) Pese al paso del tiempo, su madre mantiene vigente la expectativa de encontrar a la joven que hoy tendría 18 años. “Mantengo la esperanza de encontrar una explicación a lo que pasó. Puede ser que alguien sepa algo y todavía no se haya animado a hablar. Si es así le pido que se anime. Todavía estamos a tiempo. Para nosotros Sofía está en algún lugar y no pararemos hasta encontrarla.

C.G.