- Por Maxi Cantero -

Primera entrevista especial del 2024. Deseada hace tiempo por mi y lograda gracias a la predisposición del entrevistado, Juan Cruz Payal, quien vino desde Buenos Aires a pasar las fiestas con su familia y se tomó un rato de la tarde del 31 de diciembre para conversar... Si; el domingo 31 de diciembre, pasadas las 19 hs estábamos en plena entrevista, sobre el césped sintético del Club Belgrano y con el aroma de las carnes asadas que ya estaban en proceso, en los patios del barrio Buenos Aires.

La gente del Club Belgrano, con Sergio Galindo a la cabeza, hizo posible al abrirnos las puertas, que pudiera hacer este reportaje en la cancha donde Juan Cruz, se formó como jugador; y le permitió estar hoy en la reserva de Boca Juniors, con ya un título intercontinental Sub 20 vistiendo la "azul y oro".

Juan Cruz Payal tiene 18 años (11/06/2005), y sus inicios con la redonda fueron en El Porvenir, un club de barrio que dirigía su tío. Posteriormente, a sus 10 años, pasó a vestir los colores de Belgrano, defendiéndolos por más de seis años.

Al comenzar la charla, Juan Cruz valora el significado de Belgrano, asegurando que fue el club que lo ayudó a crecer y ratificando que es como su segunda casa... "Yo arranque jugando en el porvenir, un club de barrio que dirigía mi tío y de ahí pasé a Belgrano", destaca.

"En Belgrano estuve entre 6 y 7 años; primero fui a Racing a probarme y había quedado…Después llegue a Esquel y Milton Reyes, antiguo presidente de Belgrano me dijo de una prueba en boca… Asique fuimos a probar también, quedé pero me dijeron que era muy chico para estar en la pensión.. Y me iban a estar viendo… Ahí me fui a Racing… Estuve hasta séptima… pedí pensión y no me dieron asique me volví para acá… Estuve dos meses sin jugar…"