En diálogo con Red43, Hernán Mondino, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Parque Nacional Los Alerces, expresó su preocupación y rechazo ante las recientes medidas gubernamentales que afectan directamente a los trabajadores del sector público y, entre ellos, a los empleados del Parque.

La movilización tiene como objetivo principal manifestar el desacuerdo con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno y la denominada "ley Ómnibus", que "tienen un impacto significativo en los empleados estatales".

"Nos movilizamos en rechazo al DNU del Gobierno. La ley Ómnibus tiene un decreto específico para con los trabajadores del Estado. Es un combo de reclamos porque todas esas medidas nos tocan", explicó Mondino. Entre las preocupaciones planteadas, se destaca la medida concreta contenida en la Ley 84, que afecta las contrataciones en el Estado, dando de baja todas las contrataciones del 2023 y reduciendo los contratos anuales a tres meses.

"En el Parque Nacional Los Alerces con el decreto se ven afectados la mitad de los trabajadores. Son unos 50 trabajadores que están contratados. Son contratos de muchos años, hay brigadistas que llevan 20 años contratados, no son situaciones de acomodo, sino que hay una precarización que se trae de arrastre y, si antes no estaba garantizada la estabilidad, ahora directamente hay una incertidumbre enorme", señaló el delegado.

Mondino también resaltó la falta de autoridades en el Parque, lo que genera una incertidumbre adicional. "Hasta el momento no tenemos despidos, pero los puestos de trabajo no están garantizados. Al no tener autoridades, es incertidumbre total. Entendemos que el reclamo es justo y es necesario visibilizar para enfrentar las políticas que hasta el momento no traen ninguna buena noticia", concluyó Mondino.

El delegado de ATE advirtió sobre el impacto más amplio de estas medidas en el ámbito ambiental, considerándolo un "ataque total en materia ambiental" y una regresión en términos de políticas de conservación.

El futuro inmediato incluirá acciones coordinadas en diferentes parques, y el 15 de enero se llevará a cabo un paro y movilización. Mondino destacó la importancia de la unidad en la lucha, expresando la intención de coordinar acciones durante el paro de la CGT para frenar las medidas que afectan a los trabajadores del Parque Nacional Los Alerces y de otros sectores de la sociedad.

