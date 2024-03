Los gobernadores de las provincias patagónicas estarían evaluando una demanda conjunta contra YPF. Se habría trabado el diálogo con la petrolera de mayoría estatal y los mandatarios, que han tomado fuerza y protagonismo en los últimos tiempos, optarían por el camino judicial ante la desinversión.

Los gobernadores tendrían intención de forzar una revisión de YPF sobre su postura ante los pozos que tiene sin producir en Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego e incluso Salta.

Pero otra de las cuestiones que se pone en tela de juicio, es que YPF no se haría cargo de los pasivos ambientales que adeuda, un tema que se ha planteado con vehemencia desde la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, la Provincia y los gremios.

Los gobernadores suelen remarcar que la petrolera de mayoría estatal abandona a las provincias que tienen yacimientos convencionales –como Chubut- en pos de la rentabilidad económica.

Recientemente YPF anunció el plan de inversiones 2024 por unos US$ 5000 millones, lo que implica un 12,5% menos que el año pasado. Sin embargo, destinará a Vaca Muerta US$ 3.000 millones en su estrategia de focalizar esfuerzos en el no convencional neuquino.

Horacio Marín, CEO y presidente de YPF, detalló que “estamos acelerando tanto como es posible nuestro crecimiento en la producción de shale y al respecto estamos planeando objetivos muy ambiciosos de producción por los próximos dos años con una expansión del 24% en 2024 y un futuro 35% en 2025. Esto significará saltar de los 97.000 barriles diarios que promedió en 2023, a sumar al menos 120.000 barriles en este año y unos 160.000 el próximo”.

Pero hasta en Neuquén hay reclamos por la reversión de las áreas maduras, a tal punto que en 2012 se dispuso la quita de dos áreas y estudiaban el caso de otras dos para las que YPF terminó presentando una propuesta de inversión.

Ahora, los gobernadores analizan la posibilidad de una demanda conjunta contra YPF ante la falta de inversión, la pérdida de producción y por no cumplir con los pasivos ambientales.

En Chubut, donde ya se anunció que YPF devolverá algunas áreas, se están presentando problemas con los retiros voluntarios, las jubilaciones anticipadas y los recortes salariales dispuestos por la empresa.