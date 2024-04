Los gobernadores de Juntos por el Cambio se reunieron esta tarde en la Casa Rosada con Guillermo Francos, ministro del Interior, y con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en el marco de las negociaciones por la Ley Ómnibus, durante poco más de un hora, donde hubo guiños a la “Ley Ómnibus” y el Pacto de Mayo, pero se mantuvieron las diferencias con la discusión por Ganancias y las transferencias de las cajas jubilatorias.

“Vamos a analizar esta semana las propuestas que nos hicieron llegar, tenemos algunas diferencias en el tema Ganancias y sobre el tema jubilaciones”, expresó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, a la salida del encuentro. “De cara al pacto de Mayo, muchas de las propuestas se tomaron y celebro la voluntad de diálogo”, agregó. “Que haya espíritu crítico es positivo”, dijo el mandatario patagónico.

En la previa el correntino Gustavo Valdés, que había sido el primero de los 10 mandatarios provinciales en llegar esta tarde a Balcarce 50, envió una fuerte advertencia, mientras que Maximiliano Pullaro (Santa Fe) adelantó que el objetivo es colaborar con el Gobierno y que, además, apoyarán el proyecto en términos generales pero aclaró: “Hay que discutir las particularidades”.

Están presentes, en el Salón de los Escudos del ministerio del Interior, además de Valdés y Pullaro, Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Clara Muzzio (vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en representación de Jorge Macri) y Carlos Sadir (Jujuy).

También participan el secretario ejecutivo de gobierno de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi, y el secretario del Interior de la Nación, Lisandro Catalán.

“Venimos a colaborar para darle las herramientas a un gobierno que recién empieza”, expresó el radical Pullaro en momentos en que se disponía a ingresar a la Casa Rosada. Además expresó: “Vamos a acompañar la Ley Bases en términos generales, pero por supuesto queremos discutir cada una de las particularidades. Camino a lo que es el Pacto de Mayo queremos discutir la reforma fiscal y política pero hay que incluir cosas importantes como el sistema productivo y educativo”.

Sobre el regreso del Impuesto a las Ganancias, descartó que vayan a apoyar un piso de 1.200.000 pesos y explicó: “Vamos a esperar la propuesta del Gobierno que no la tenemos clara. Sabemos que se quiere incluir un tributo a los altos ingresos y estamos de acuerdo, nuestra propuesta es gravar bienes en el exterior e interior y el 5% de los que más ingresos tienen.”.

Entre los dirigentes dicen que todavía la letra que tendrá la nueva versión de la propuesta oficialista no está clara. Y que circularon dos o tres borradores pero que necesitan analizarla en detalle para dar su aval. Señalan que algunas de las promesas que les hacen en forma individual luego no se terminan cristalizando. La gota que colmó el vaso fue la determinación del Ejecutivo de eliminar el envío de fondos a las cajas jubilatorias de 13 provincias; por eso, en las últimas horas el gobernador correntino Gustavo Valdés salió con los tapones de punta para anunciar que presentará una demanda en la Corte Suprema de Justicia.

“No nos mandaron nada desde principio de año. Tenemos una demanda metida hace varios meses; son $ 25 mil millones que le deben a la provincia, más otro tanto de regalías, más otro tanto de un acuerdo fiscal no pagado y calculamos que son unos cien mil millones que nos deben”, expresó el mandatario correntino.

“Nosotros tenemos nuestros recursos bien estables, no tenemos deuda, administramos bien, con plata no nos van a apretar, el correntino nunca se amansa a guachazos. Lo intentaron hacer los kirchneristas; que no intenten el mismo camino”, recalcó el dirigente radical.

“Este año el Gobierno mandó cero pesos para compensar caja. Por lo tanto hemos hecho la demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que paguen a los jubilados correntinos que ahora hacemos frente con nuestros recursos y eso es lo que nos deben. Así como nos quieren cobrar tienen que pagarnos porque es ley, y el que incumple la ley comete un delito”, remarcó ante la prensa después de un acto en la localidad de Goya.

Hay otros jefes provinciales que comparten los cuestionamientos por el mismo tema. Entre los patagónicos -Claudio Vidal, de Santa Cruz; el chubutense Ignacio Torres- también hay objeciones para acompañar la Ley Bases que el Gobierno considera imprescindible.

Santa Fe es otra de las provincias que quiere incluir algunos ítems que considera muy importantes para que las negociaciones prosperen. Consideran en el entorno del gobernador Maximiliano Pullaro, que “una articulación productiva y qué va a ocurrir con la educación” son dos aspectos que quedaron afuera de la redacción de los 10 puntos del Pacto de Mayo.

Sobre la restitución del Impuesto a las Ganancias, en Santa Fe creen que el piso de 1,2 millones que pretende imponer Javier Milei es “muy bajo y le va a pegar directamente a la clase media que desde diciembre viene aguantando todo el peso del ajuste”.

Por eso apuntan que “los sectores que más bienes y más ingresos tienen que pagar más”. En ese sentido en enero le presentaron un proyecto al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, pero no tuvieron una respuesta positiva. “Creemos que hay que poner un impuesto a los altos ingresos, a quienes tienen bienes en el exterior, a quienes cobran mensualmente más de 3 millones de pesos”, aseguran.

“Estamos dispuestos a acompañar en términos generales porque veo gente de buena fe en el Gobierno”, sostuvo alguien muy cercano al mandatario provincial que esta mañana tendrá una reunión en el CFI (Consejo Federal de Inversiones) con otros gobernadores como Leandro Zdero (Chaco) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) por los Bajos Sumeridionales.

Los santafesinos reclaman, además, que se regularice la deuda con la provincia. “Tenemos una demanda que empezó el año pasado con el gobierno de Alberto Fernández, que lo hizo el gobernador anterior, donde le demanda la diferencia del déficit de nuestra caja por las transferencias que se hicieron de recursos fundamentalmente para sostener ANSES. Eso no sucedió y nosotros pedimos que se nos pueda pagar. El ajuste de recursos no solo tiene que ser sobre las provincias que le deben a Nación, sino que Nación también tiene que pagarles a las provincias que somos acreedoras, por ejemplo Santa Fe”, le dijo Pullaro a Infobae en un reportaje el pasado fin de semana.

Fuente Infobae

E.H