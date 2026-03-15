Obras de artistas chubutenses llegan a Bs. As.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, impulsa el Circuito Expositivo Chubutense, una propuesta destinada a ampliar la circulación de obras de artistas visuales de la provincia, generando un recorrido de exhibición que articula distintos espacios culturales dentro del territorio provincial y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa busca fortalecer la visibilidad de la producción artística chubutense y acercar estas obras a nuevos públicos. En este marco, producciones de artistas visuales de la provincia comenzaron a exhibirse en distintos espacios culturales de Chubut y en la sede de la Casa del Chubut en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El circuito articula espacios culturales del interior de la provincia, el Centro Cultural Provincial (CCP) de Rawson y la Casa del Chubut en Buenos Aires, promoviendo nuevas instancias de exhibición para artistas vinculados al territorio. A través de esta dinámica, distintas muestras pueden continuar su recorrido en otras localidades y ámbitos institucionales, ampliando el alcance de la producción artística chubutense y generando nuevas oportunidades de encuentro entre obras y público.

En ese marco, quedó abierta al público la muestra “Paisaje Patagónico”, inaugurada el pasado miércoles 25 de febrero en el Centro Cultural de Camarones, ubicado junto al Museo de la Familia Perón. Durante un mes, vecinos y visitantes pueden recorrer esta propuesta artística que invita a aproximarse a la inmensidad del paisaje patagónico desde distintas miradas visuales.

El Centro Cultural de Camarones puede visitarse de martes a sábado de 12 a 18 horas y los domingos y feriados de 12 a 17 horas, con entrada libre y gratuita.

Por otra parte, días pasados la artista visual Patricia Schembari, oriunda de Lago Puelo, inauguró su muestra “Que se haga el silencio” en la Casa del Chubut, ubicada en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La propuesta reúne un registro fotográfico de instalaciones realizadas en el paisaje y plantea un recorrido visual que explora atmósferas entre lo real y lo surreal.

Schembari es diseñadora en Comunicación Visual y artista visual, con una trayectoria que incluye trabajos en fotografía, instalaciones y poesía visual desde 1996. Sus obras se han exhibido en instituciones como el Museo Minnicelli de Río Gallegos, el MUMA de Junín y los Museos de Artes Visuales de Trelew y Puerto Madryn, entre otros espacios. Además, publicó el libro de microrrelatos y poemas Soy Ignacia Lago y participó en distintos proyectos editoriales vinculados a la Universidad Nacional de La Plata.

Ambas muestras se presentaron previamente durante el mes de febrero en el Centro Cultural Provincial de Rawson y actualmente forman parte de esta circulación de obras que conecta distintos espacios culturales dentro y fuera de la provincia.

El circuito reúne además producciones de artistas chubutenses como Andrea Marchetti con “Bosque Sin Bosque”, Euge Perru con “Levantar la mirada / de qué lado estás?”, Patricia Schembari con “El desierto avanza, la mata dignifica”, Eugenia Lulik con “¿Cuántas capas tiene un cuerpo?”, Verónica Vides con “Modesta Victoria” y Josefina Della Barca con “Latidos de la Patagonia: Tierra de Gigantes”, entre otras propuestas que forman parte de esta iniciativa que busca fortalecer la circulación y visibilidad del arte chubutense.