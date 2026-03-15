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15 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

A 50 años del 24 de marzo: invitan a una jornada de reflexión y homenaje en Trevelin

La Municipalidad de Trevelin convoca a la comunidad este martes 24 de marzo a las 11:00 horas. Durante el encuentro se acompañará la iniciativa de Abuelas de Plaza de Mayo para intervenir artísticamente pañuelos blancos.
Por Redacción Red43

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Al cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Municipalidad de Trevelin convoca a toda la comunidad a participar del acto conmemorativo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La jornada se presenta como un espacio necesario para recordar a las víctimas de la última dictadura militar y reafirmar el compromiso colectivo de mantener viva la memoria.

 

El encuentro tendrá lugar el próximo martes 24 de marzo a las 11:00 horas en la Plazoleta de la Memoria de la localidad. Se espera la participación de autoridades, instituciones locales, referentes de derechos humanos y vecinos que deseen acompañar este momento de reflexión y homenaje.

 

Un punto destacado de la jornada será la adhesión a la campaña nacional “Florecerán Pañuelos”, impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo. Esta iniciativa propone intervenir artísticamente pañuelos blancos como un símbolo de memoria activa y lucha permanente.

Desde la organización invitan a quienes deseen participar a acercar sus pañuelos intervenidos para dejarlos en la Plazoleta de la Memoria. Esta acción colectiva busca transformar el espacio público a través del arte, simbolizando el crecimiento y la vigencia del reclamo por la verdad y la justicia en todo el país.

 

El acto central busca no solo rendir tributo a quienes sufrieron las consecuencias del terrorismo de Estado, sino también generar un punto de encuentro para que las nuevas generaciones puedan reflexionar sobre la importancia de la democracia.

La invitación queda abierta a todos los vecinos y vecinas de Trevelin y sus parajes para acompañar este emotivo momento de recuerdo y compromiso institucional.

 

 






M.G

 

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