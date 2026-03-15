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15 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

La lluvía se toma una tregua hoy domingo

Tras un sábado de contantes precipitaciones que volverán el lunes, enterate el clima para hoy.
Por Redacción Red43

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Las constantes lluvias del día sábado continuaron hasta horas de la madrugada en distintas zonas de Esquel, dejando un domingo de temperaturas frescas 

 

La nubosidad se mantendrá alta e incluso dejando un día helado en general, que no superará los 9 grados y descenderá a 3 grados centígrados con la caída de la noche.

 

El agua volverá en las primeras horas del lunes y se espera constante durante la semana ¿Traerá eso un alivio al bajo caudal del Arroyo Esquel y la emergencia hídrica de la región? Solo el tiempo lo dirá, pero el clima otoñal ya se acerca augurando una temporada por lo menos, nublada.

 

SL

 

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