La lluvía se toma una tregua hoy domingo

Las constantes lluvias del día sábado continuaron hasta horas de la madrugada en distintas zonas de Esquel, dejando un domingo de temperaturas frescas

La nubosidad se mantendrá alta e incluso dejando un día helado en general, que no superará los 9 grados y descenderá a 3 grados centígrados con la caída de la noche.

El agua volverá en las primeras horas del lunes y se espera constante durante la semana ¿Traerá eso un alivio al bajo caudal del Arroyo Esquel y la emergencia hídrica de la región? Solo el tiempo lo dirá, pero el clima otoñal ya se acerca augurando una temporada por lo menos, nublada.

SL