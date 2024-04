¡La Z cumple un año!: Una parada de descanso y encuentro para turistas y vecinos de Esquel

Por Emir Henriquez

La cafetería "La Z" es un local gastronómico ubicado en el interior de las instalaciones de la Terminal de Ómnibus de Esquel y, el próximo 10 de abril, cumplen un año de brindarle un excelente servicio a turistas y vecinos de la ciudad.

Adriana y Glenda son las dueñas del local nos contaron cómo nació el emprendimiento familiar, qué tipo de productos ofrecen y cómo definen a la clientela.

"Me gusta el rubro gastronómico, trabajé en eso bastantes años. Tenia ganas de hacer algo más que me gustara y generara dinero", dijo Adriana a Red43 y señaló: "Vi este espacio acá. Me fui de viaje y dije: "cuando vuelva de viaje, si sigue vacío, le digo a Glenda". Volví y estaba vacío, la llamé y le digo: "nos juntamos y charlamos de esto"".

Al definir el emprendimiento, decidieron denominarlo "La Z". "Queríamos que fuera algo del lugar. Si hay algo representativo que todos disfrutan, uno de ellos es "La Zeta", un lugar con lindo paisaje", comentaron.

"La Z" brinda diversos productos a sus clientes, como golosinas, gaseosas, café, galletitas, sanguches, scones, facturas, alfajores, budines, servicio de mate. También venden alimentos veganos, sin azúcares y SIN TACC.

Además, para los turistas que visitan nuestras ciudad ofrecen mercaderías y regalos locales como chocolates y golosinas artesanales, dulces, cervezas, calcomanías, llaveros, mates, entre otras.

"La clientela es variada. Pasa todo el tiempo gente de la provincia, de otras provincias, de otros países", puntualizó Adriana y agregó que también se acercan personas de Esquel "que nos conoció y nos tiene como punto de paso para llenar esos ratitos o punto de encuentro. Gente del interior que viene, llegan a las 06 hs, hacen algún tramite y están acá".

En cuanto a los proyectos a futuro, adelantaron: "Tenemos proyecto de hacer alguna cosas más. Estamos al 70% de todo lo que proyectamos desde el inicio con la cafetería, queda un poco más".

El próximo 10 de abril la cafetería "La Z" y, para festejar el aniversario, se realizará un sorteo en redes sociales. "Estén atentos al Instagram", advirtieron.

El local "La Z" abre de lunes a lunes de 6 a 23 hs. Para más información comunicarse a @cafeterialaz (Instagram), Cafetería La Zeta Terminal Esquel (Facebook) o al 2945520330.