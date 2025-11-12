Esquel incorporó un nuevo camión barredor para optimizar el mantenimiento de calles

La Municipalidad de Esquel sumó un nuevo camión barredor a la flota vehicular municipal, destinado a mejorar el servicio de limpieza de calles y pluviales en toda la ciudad. La adquisición fue realizada con fondos propios por un monto de 208 millones de pesos.

El intendente Taccetta destacó la importancia de esta incorporación y el esfuerzo realizado para concretarla: “Es todo un orgullo para nosotros tener hoy en día este camión para la limpieza de las calles y los pluviales también, porque tiene la posibilidad de limpiar los pluviales. Es una inversión grande que hace el municipio con fondos de cada uno de los contribuyentes que apuestan al municipio. Cuando las cosas se hacen bien y se administra correctamente, se pueden hacer estas inversiones que le dan un salto de calidad al servicio que brinda el municipio a la comunidad”.

El mandatario municipal explicó que la decisión se tomó a partir de la necesidad de optimizar el mantenimiento urbano: “Veíamos que con las cuadrillas de empleados no llegábamos a limpiar la cantidad de arterias que tiene esta ciudad, y por eso se hizo una inversión importante. En dos días este camión puede hacer el mantenimiento y limpieza de toda la ciudad”.

Taccetta también recordó que esta adquisición se suma a otras inversiones realizadas en equipamiento municipal durante la actual gestión: “A este camión le sumamos otras compras, como vehículos utilitarios, un camión volcador que presentamos el año pasado y un brazo hidráulico para la poda en altura. Son inversiones con fondos municipales que permiten brindar un mejor servicio a la comunidad. Además, vamos a anunciar junto a Juan la compra de una motoniveladora, después de 20 años”.

Sobre este último anuncio, el intendente detalló que la licitación para la nueva motoniveladora ya está elaborada y se publicará en diciembre, con una inversión de más de 350 millones de pesos: “Seguramente en febrero o marzo ya la tendremos. Es algo muy pedido por la gente; hoy contamos con dos motoniveladoras, pero su mantenimiento es muy alto y costoso, por eso tomamos la decisión de invertir en una nueva”.

Por su parte, el secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Juan Ripa, destacó el valor de esta inversión para mejorar las condiciones de trabajo y el servicio a los vecinos: “Es muy importante que los recursos que aportan los vecinos en impuestos vuelvan en obras, en vehículos y en equipamiento como este, que facilitan la tarea diaria y revalorizan el trabajo del empleado municipal. Vamos a realizar las tareas principalmente en el horario de la tarde-noche, cuando hay menos circulación, para mejorar la eficiencia del servicio”.

