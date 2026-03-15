Puerto Madryn: asesinaron a puñaladas a un chico de 16 años en un boliche

Un brutal episodio de violencia sacudió la madrugada de este domingo a la ciudad portuaria. Un adolescente de 16 años perdió la vida luego de ser atacado con un arma blanca en el interior de un boliche ubicado sobre la calle Marcos A. Zar.

El crimen se produjo alrededor de las 5:00 horas en el local bailable "Cleopatra Disco". Según las primeras informaciones policiales, la víctima recibió puñaladas que le provocaron la muerte. Al arribar el personal policial, el presunto autor del homicidio —un joven de 17 años— ya se encontraba demorado en el lugar.

Durante el operativo, las autoridades procedieron a desalojar el boliche para preservar la escena del crimen. En el interior del local, los peritos hallaron un cuchillo, el cual habría sido el arma utilizada para perpetrar el ataque.

El caso quedó bajo la órbita del fiscal Alex Williams, quien coordina las tareas de la División de Investigaciones y Criminalística. En las últimas horas se procedió al secuestro de las cámaras de seguridad del boliche y de las zonas aledañas para reconstruir la secuencia del ataque.

Por su parte, el adolescente demorado permanece bajo custodia policial a la espera de la correspondiente audiencia de control de detención. La comunidad de Puerto Madryn se encuentra conmocionada por el hecho, que vuelve a poner en el foco el ingreso de armas a los locales de esparcimiento nocturno.







M.G