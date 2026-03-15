Tragedia en un hotel de Comodoro: un turista murió tras caer por el hueco de una escalera

Un trágico accidente conmocionó la mañana de este sábado al sector céntrico de la ciudad. Un turista que se encontraba de paso por la localidad falleció tras caer al vacío desde el cuarto piso de un apart hotel ubicado en la calle 9 de Julio.

El hecho fue reportado alrededor de las 09:40 horas, cuando el personal de la Comisaría Seccional Primera recibió el alerta sobre una caída dentro del establecimiento. Al llegar al lugar, los efectivos constataron el fallecimiento de Plinio Marcos Tabacco, quien se habría precipitado por el espacio central de una escalera interna de tipo caracol.

La víctima se encontraba alojada en el hotel junto a su esposa e hija. Según informaron fuentes policiales, el impacto desde la altura del cuarto piso le provocó la muerte de manera inmediata.

En el edificio trabajó personal de la Policía Científica y de la División Policial de Investigaciones (DPI), bajo la supervisión de la subcomisaria Daniela Millatruz. Como parte del protocolo, se procedió al secuestro y análisis de las cámaras de seguridad del hotel para reconstruir los momentos previos a la caída.

Tras la revisión de las imágenes, el fiscal general Julio Argentino Puentes confirmó que no se hallaron indicios de participación de terceros ni signos de violencia, por lo que la causa se encamina a ser cerrada como una muerte accidental. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para cumplimentar los trámites legales antes de ser entregado a su familia para el traslado a Santa Cruz.







M.G