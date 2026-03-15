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15 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Fin de la búsqueda: hallaron a Gustavo Joaquín Ríos tras el operativo policial

La División Policial de Investigaciones confirmó que Gustavo Joaquín Ríos fue hallado. Tras constatar que se encontraba ileso, las autoridades desactivaron el protocolo de búsqueda que se había iniciado ayer.
Por Redacción Red43

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La búsqueda de Gustavo Joaquín Ríos, el vecino de 39 años que había sido visto por última vez este sábado 14 de marzo, llegó a un final positivo. Según informaron fuentes de la División Policial de Investigaciones de Esquel, el hombre fue localizado en buen estado de salud en las últimas horas.

 

Tras recibir el reporte de su ubicación, los efectivos policiales procedieron a constatar su integridad física, lo que permitió dejar sin efecto de manera inmediata el pedido de colaboración que circulaba en los medios y redes sociales.

 

Desde la dependencia policial destacaron y agradecieron la masiva colaboración de la comunidad y la rápida difusión del pedido de búsqueda. Según indicaron las autoridades, la participación ciudadana resultó una herramienta clave para obtener información y orientar las tareas de rastrillaje que se llevaron adelante durante el operativo.

 

 

 

 

M.G

 

 

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