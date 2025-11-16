16°
16 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Agenda cultural completa para cerrar el finde en Esquel

Esta tarde de domingo 16 de noviembre el Centro Cultural Melipal y el Auditorio Municipal abrirán sus puertas desde las 17:00 hs para recibir espectáculos como "Fuera de Este Mundo" y "Al Urús".
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El fin de semana cultural en Esquel cierra con una intensa agenda de propuestas para disfrutar en comunidad. El domingo 16 de noviembre concentra tres espectáculos variados en el Centro Cultural Melipal y el Auditorio Municipal, invitando a toda la familia a acercarse y vivir los espacios culturales.

 

La jornada cultural del domingo comienza a las 17:00 horas con la presentación de "Fuera de Este Mundo". Esta es una Muestra de Teatro y Música que tendrá lugar en el Centro Cultural Esquel Melipal. La entrada para este espectáculo tiene un costo de $5.000.

 

Más tarde, a las 20:00 horas, la acción se traslada al Auditorio Municipal. Allí se presentará "Liberando Sueños", un espectáculo de los Grupos Neltumé y Dos de Abril. La entrada para disfrutar de esta propuesta tiene un valor de $4.000.

 

Finalmente, la noche cultural cierra a las 21:00 horas con el espectáculo "Al Urús" (Mujeres del Cercano Oriente), que se llevará a cabo nuevamente en el Centro Cultural Esquel Melipal. Este evento tiene una entrada de $12.000.

 

La agenda completa de propuestas invita a la comunidad a disfrutar de la cultura, sumándose a las actividades pensadas para toda la familia.



T.B

 

 

