31 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Un vecino de Esquel ganó 100 millones de pesos en el Telebingo

El tradicional sorteo reunió a vecinos de la localidad y del Valle en general en una jornada festiva con feria, shows musicales y premios que se repartieron por toda la provincia. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Telebingo de fin de año fue un verdadero éxito en la localidad de Rawson, donde una multitud de vecinos de la ciudad y de distintas localidades de la provincia se acercaron para disfrutar de una jornada cargada de emoción, espectáculos, grandes premios y la reinauguración de la Sala de Sorteos de Lotería del Chubut.

 

Desde las primeras horas, el público pudo disfrutar de una amplia previa con feria de expositores, carros de comida y shows musicales en vivo, que acompañaron la espera del sorteo y generaron un clima familiar y festivo.

 

También se sumó la participación del programa Raíz Emprendedora, que contó con la presencia de emprendedoras de distintos puntos de la provincia, generando un espacio de visibilización, acompañamiento y fortalecimiento del trabajo productivo local.

 

El sorteo repartió importantes premios en distintos puntos de la provincia, destacándose los premios mayores que mantuvieron la expectativa hasta el final. La gran sorpresa de la noche fue el Súper Bingo bolilla 39, que otorgó un premio de 100 millones de pesos en efectivo a un ganador de la localidad de Esquel. Además, la esperada quinta ronda, que puso en juego una camioneta doble cabina y una casilla rodante, adjudicándose en la ciudad de Trelew.

 

Un momento esperado fue el Ruletazo, que entregó premios de dinero en efectivo y en el momento a dos vecinas presentes en el predio, generando gran entusiasmo entre los asistentes.

 

Autoridades del IAS entregaron una placa de reconocimiento a Eduardo Engrassi, dueño de la Agencia 1001 por su constante compromiso, trabajo y acompañamiento para el impulso de venta a los productos de Lotería del Chubut.

 

Durante la previa se presentaron DJ, Fer Toledo,80 PM y  FalsH move, y el cierre musical estuvo a cargo de Sudestada y Franky Loop, quienes hicieron bailar y cantar a todo el público, coronando una noche inolvidable.

 

En el marco del evento, el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, destacó la importancia de la jornada y de la reinauguración de la sala de sorteos:

 

“Hoy es un día muy especial, ya que estamos reinaugurando la sala de sorteos de Lotería del Chubut. Incorporamos equipos de última generación, lo cual nos permitirá transparentar el juego y brindar un mejor producto, que es un pedido del gobernador, Ignacio ‘Nacho’ Torres”.

 

De esta manera, el Telebingo de fin de año volvió a consolidarse como uno de los eventos más esperados por los chubutenses, combinando entretenimiento, premios y participación comunitaria.

 

 

R.G.

 

