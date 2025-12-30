18°
Martes 30 de Diciembre de 2025
30 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Matías Taccetta: "Entre todas las familias formamos una gran ciudad"

El intendente de Esquel compartió un saludo de cara al 2026. Hizo hincapié en la necesidad de generar empleo, brindar soluciones históricas y priorizar el bienestar familiar por sobre las disputas políticas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de las celebraciones por el cierre del año, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, se dirigió a la comunidad con un mensaje cargado de reflexión sobre los desafíos atravesados y las expectativas puestas en el ciclo que comienza. El mandatario reconoció la complejidad del escenario actual y remarcó la necesidad de mantener un contacto estrecho con la ciudadanía.

 

"Vecino, que pase unas buenas fiestas en familia, felicidades para todos, ha sido un año muy duro, lo sabemos, hay que escuchar y acompañar", expresó Taccetta, poniendo de relieve la importancia de la empatía institucional en tiempos de crisis.

 

Hacia un 2026 con más oportunidades

 

Al proyectar lo que viene, el jefe comunal puso el foco en tres ejes fundamentales: el empleo, la infraestructura y el bienestar social. Según manifestó, la prioridad de la gestión para el periodo entrante será concretar respuestas que los vecinos esperan desde hace tiempo.

 

"Esperemos que haya una mejora en el año 2026, que haya más generación de trabajo para la gente, que haya solución a los problemas que aquejan a los vecinos de hace tantos años. La llegada de los servicios va a ser una solución, es darle calidad de vida y que disfruten en familia, que es lo mejor que tenemos", señaló el intendente.

 

La familia como motor de la ciudad

 

Finalmente, Matías Taccetta hizo un llamado a superar las diferencias coyunturales y las tensiones propias de la administración pública para centrarse en los valores compartidos. Para el mandatario, la fortaleza de Esquel reside en la sumatoria de los esfuerzos de cada hogar.

 

"A la larga, más allá de las discusiones, las peleas políticas y de gestión, cada uno tiene su familia y tiene que lograr lo mejor para ellos. Entre todas las familias de Esquel, formamos una gran ciudad y esperemos tener un mejor futuro para todos", concluyó.

T.B

 

