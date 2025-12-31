Panificados Carmelo: el sabor que sostiene a la esquina del Hospital

Ubicada en la emblemática esquina de O'Higgins y 25 de Mayo, frente al hospital y en el acceso al barrio Ceferino, Panificados Carmelo se ha consolidado como un pilar de la zona desde que inició su camino en mayo de 2021. Lo que comenzó como un período de pruebas y una apertura oficial en junio de ese año, hoy se traduce en una estructura sólida que brinda empleo a diez personas. A pesar de los vaivenes económicos que marcaron el transcurso del 2025, el establecimiento logró cumplir su principal objetivo de mantenerse estable y sostener la producción, apoyado en el esfuerzo de sus propietarios, Juan Alejandro Briones y Nancy Montesino.

El pan sigue siendo el eje central y el producto más demandado por los clientes, destacándose especialmente durante las festividades con una producción que alcanzó los 350 kilos en Navidad. La propuesta se complementa con una amplia variedad de panificados tradicionales como tortas fritas, raspaditas y pan de agua, además de una línea de repostería que incluye tartas y tortas de cumpleaños. Para ofrecer un servicio integral a la comunidad, los dueños optaron por incorporar un sector de almacén con lácteos y bebidas, adaptándose a las necesidades cotidianas de quienes transitan por la zona.

Con un horario corrido de lunes a sábados, de siete de la mañana a diez de la noche, el equipo de producción trabaja constantemente para garantizar la frescura de cada tanda. Desde la panadería destacan que el éxito de estos casi cinco años de trayectoria no solo responde a la calidad de sus recetas, sino a la fidelidad y la respuesta de los vecinos. El equipo valora profundamente el vínculo con la gente, considerando que tanto los elogios como las críticas constructivas han sido fundamentales para mejorar día a día y seguir apostando al crecimiento mutuo en un punto estratégico de la ciudad.

E.B.W.