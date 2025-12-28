Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"

El presidente Javier Milei ratificó este sábado el compromiso de Argentina de honrar sus deudas, buscando disipar cualquier incertidumbre de cara a los vencimientos previstos para 2026. "Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas", afirmó el mandatario en declaraciones radiales, luego de una semana clave para el Gobierno en el Congreso.

Las declaraciones llegan tras la sanción definitiva del Presupuesto 2026 y la ley de "Inocencia fiscal", herramientas que el Ejecutivo considera fundamentales para sostener la estabilidad económica. Milei señaló que el ministro de Economía, Luis Caputo, está abocado a la ingeniería financiera necesaria para afrontar los pagos, subrayando que el funcionario "entiende como nadie el valor de pagar".

El calendario de vencimientos para el próximo año es exigente: Argentina debe afrontar compromisos por unos US$ 12.600 millones, de los cuales US$ 4.200 millones vencen tan solo en enero. Sin embargo, el Gobierno se muestra optimista, respaldado por una fuerte acumulación de divisas. El Banco Central cerró la semana con compras por casi US$ 600 millones, alcanzando un récord de reservas de US$ 43.610 millones durante la gestión actual.

"Somos el gobierno que más reservas compró en la historia, 30 mil millones de dólares", destacó Milei, quien también celebró el desplome del riesgo país tras las elecciones legislativas. Por su parte, el ministro Caputo reforzó la estrategia oficial en redes sociales, indicando que el objetivo es reducir progresivamente la dependencia de Wall Street.