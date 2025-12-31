Error masivo en el Banco Nación: clientes recibieron depósitos de hasta $700.000 por accidente

La jornada del 31 de diciembre, último día del año, trajo una sorpresa inesperada para miles de clientes del Banco Nación, especialmente aquellos que poseen cuentas sueldo. Numerosos usuarios reportaron haber recibido acreditaciones por montos que, en muchos casos, alcanzaron los $699.177,82, lo que inicialmente fue interpretado por algunos como un bono de fin de año o un beneficio extraordinario.

Sin embargo, lo que parecía una buena noticia resultó ser un "error técnico" de la entidad bancaria. El fenómeno se viralizó rápidamente en redes sociales y grupos de WhatsApp, donde empleados públicos —principales usuarios del banco— compartieron capturas de pantalla de sus saldos. Además de los depósitos en pesos bajo el concepto "REND.PESO", también se detectaron saldos extra en cajas de ahorro en dólares, con cifras que variaron entre los USD 6 y los USD 370.

El foco en los empleados públicos y el Congreso

La situación cobró especial relevancia cuando el personal de la Cámara de Diputados de la Nación advirtió que la gran mayoría de sus empleados habían recibido exactamente la misma cifra: $699.177,82. Ante la confusión, las autoridades de la Cámara emitieron un comunicado interno urgente solicitando a los trabajadores no disponer de los fondos.

"Se trató de un error bancario. Por favor no lo utilicen porque el viernes lo descuentan. Avisen a todos los sectores para evitar que se use ese dinero", advertía el mensaje difundido en el Palacio Legislativo. Mientras los grupos de trabajadores bromeaban con haber sido "felices un ratito", la entidad bancaria ya trabajaba en la subsanación del inconveniente.

Las causas del error

Desde el Banco Nación explicaron que el incidente está vinculado a una falla en el procesamiento de datos de las cuentas remuneradas, una funcionalidad implementada recientemente por la institución. Si bien la entidad cuenta con más de 20 millones de cuentas, no se precisó el alcance total de los afectados, aunque se confirmó que la falla alcanzó tanto a saldos en moneda nacional como extranjera.

Por su parte, algunos sectores políticos se hicieron eco del error. El diputado santafesino Esteban Paulón ironizó sobre la situación en sus redes sociales, vinculando el fallo con la celeridad del banco por implementar nuevas normativas fiscales, aclarando que no se trataba de una medida deliberada del Gobierno nacional.

¿Qué pasará con el dinero?

El Banco Nación informó que el proceso de reversión de los depósitos comenzó apenas unas horas después de detectarse la anomalía. Los fondos acreditados por error están siendo debitados de las cuentas de forma automática.

Para aquellos clientes que hayan utilizado el dinero antes de la reversión, la entidad procedería a dejar la cuenta con un saldo negativo (descubierto) hasta que se regularice la situación con nuevos depósitos. Las autoridades bancarias recalcaron que el problema fue estrictamente técnico y que no tendrá impacto en los saldos finales legítimos de los clientes, una vez finalizado el ajuste.

Este incidente ocurre en un momento de transición para la entidad, que hace apenas quince días cambió de conducción con la asunción de Darío Wasserman como presidente, tras la salida de Daniel Tillard.



T.B