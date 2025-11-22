22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 22 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales
22 de Noviembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Tenía 71 años y durante días no lo vieron salir de su casa: lo encontraron muerto y atado

La denuncia la realizó una pareja que le alquilaba la casa en Trelew. La puerta de la vivienda estaba cerrada por lo que la policía tuvo que forzarla. Misterio respecto al hecho.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este sábado, Diego Correa jefe de la comisaría Segunda de Trelew confirmó que se investiga un presunto homicidio. Una pareja el viernes por la noche concurrió a la dependencia policial preocupados por el paradero de su inquilino, de 71 años que hace días no veían.

 

Los agentes concurrieron al domicilio ubicado en Avenida Los Trabajadores al 400. La puerta estaba cerrada por lo que debieron forzarla. Al ingresar encontraron tendido al hombre, sin vida y atado en sus extremidades.

 

Tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, División Policía de Investigaciones y Criminalística. Si bien la investigación recién comienza todo hace pensar que el hombre falleció en forma violenta por el ataque de una o más personas. Tampoco se sabe en que situación se encontró la vivienda lo que daría la hipótesis que la muerte se produjo en situación de un presunto robo.

 

Fuente: Jornada

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alicia Vallejos QEPD
2
 Julio César Castell QEPD
3
 Olimpíadas de Física: primer premio para alumno de la Politécnica
4
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
5
 La Policía del Chubut realizó un simulacro de crisis para capacitar a negociadores
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
3
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
4
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
5
 Alicia Vallejos QEPD
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -