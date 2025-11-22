Tenía 71 años y durante días no lo vieron salir de su casa: lo encontraron muerto y atado

Este sábado, Diego Correa jefe de la comisaría Segunda de Trelew confirmó que se investiga un presunto homicidio. Una pareja el viernes por la noche concurrió a la dependencia policial preocupados por el paradero de su inquilino, de 71 años que hace días no veían.

Los agentes concurrieron al domicilio ubicado en Avenida Los Trabajadores al 400. La puerta estaba cerrada por lo que debieron forzarla. Al ingresar encontraron tendido al hombre, sin vida y atado en sus extremidades.

Tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, División Policía de Investigaciones y Criminalística. Si bien la investigación recién comienza todo hace pensar que el hombre falleció en forma violenta por el ataque de una o más personas. Tampoco se sabe en que situación se encontró la vivienda lo que daría la hipótesis que la muerte se produjo en situación de un presunto robo.

