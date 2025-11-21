22°
Viernes 21 de Noviembre de 2025
21 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Despiste sin lesiones en la RN 40: se durmió y causó un accidente cerca de Tecka

Una mujer salió de la calzada a 30 km de Tecka (dirección Esquel) al adormecerse al volante. Intervinieron APSV, Bomberos y Policía. La conductora resultó ilesa, sin necesidad de asistencia médica.
Por Redacción Red43

Una conductora resultó ilesa esta mañana tras sufrir un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 40, a unos 30 kilómetros de la localidad de Tecka en dirección a Esquel. El incidente ocurrió aproximadamente a las 07:00 de la mañana.

 

Según la información preliminar, la ocupante, una mujer, habría salido de la calzada aparentemente a causa de un adormecimiento al volante. El vehículo impactó contra el guardarraid de una alcantarilla al costado de la ruta.

 

A pesar de la maniobra y el impacto, la conductora no sufrió lesiones. En el lugar intervinieron rápidamente personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), una dotación de Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía local, quienes brindaron asistencia y realizaron las tareas de rigor.

 

Las autoridades recuerdan a los conductores la importancia de extremar las precauciones al circular por rutas nacionales, especialmente en las primeras horas de la mañana, y de descansar adecuadamente antes de emprender viajes largos para evitar siniestros por fatiga.

 

 

Noticia en desarrollo.

 

 

 

