Despiste sin lesiones en la RN 40: se durmió y causó un accidente cerca de Tecka

Una conductora resultó ilesa esta mañana tras sufrir un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 40, a unos 30 kilómetros de la localidad de Tecka en dirección a Esquel. El incidente ocurrió aproximadamente a las 07:00 de la mañana.

Según la información preliminar, la ocupante, una mujer, habría salido de la calzada aparentemente a causa de un adormecimiento al volante. El vehículo impactó contra el guardarraid de una alcantarilla al costado de la ruta.

A pesar de la maniobra y el impacto, la conductora no sufrió lesiones. En el lugar intervinieron rápidamente personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), una dotación de Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía local, quienes brindaron asistencia y realizaron las tareas de rigor.

Las autoridades recuerdan a los conductores la importancia de extremar las precauciones al circular por rutas nacionales, especialmente en las primeras horas de la mañana, y de descansar adecuadamente antes de emprender viajes largos para evitar siniestros por fatiga.

Noticia en desarrollo.

E.B.W: