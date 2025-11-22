La autopsia que reveló un asesinato salvaje: 34 puñaladas de gran profundidad

La investigación por el violento ataque ocurrido el 10 de noviembre en el barrio Los Cisnes de Río Grande dio un giro determinante tras conocerse el resultado de la autopsia realizada a Alberto Scariot, de 40 años. El informe médico reveló 34 heridas punzo cortantes, varias de ellas de gran profundidad, lo que refuerza la hipótesis de una agresión cometida con extrema violencia.

La Justicia continúa la investigación por el hecho de sangre del pasado 10 de noviembre en calle Yaktemi al 400 del barrio Los Cisnes, donde resultó muerto a los pocos días Alberto Scariot de 40 años, tras ser apuñalado y brutalmente golpeado por el detenido Fernando Aaron Moreyra de 40 años.

Mientras este sujeto sigue recluido en la Unidad de Detención 1 de esa ciudad de Tierra del Fuego tras ser indagado por “tentativa de homicidio”, la acusación deberá ser reformulada a partir del deceso de Scariot el pasado viernes, ante lo cual deberá ser indagado nuevamente por el homicidio.

Un detalle escalofriante surgió desde la autopsia en la que el forense contabilizó un total de 34 lesiones punzo cortantes en el cuerpo de la víctima, varios de ellos con una inusitada violencia dada la profundidad de los mismos, que llevaron al deceso de la víctima.

Este detalle llevaría a que en las próximas horas en la nueva acusación fiscal el Dr. Ariel Pinno pueda llegar a plantear el homicidio “agravado por alevosía” dada la saña con que se cometió el crimen. Ese tipo final tiene previsto en su escala penal la pena de prisión perpetua.