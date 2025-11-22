22°
Esquel, Argentina
22 de Noviembre de 2025
22 de Noviembre de 2025
sociedad
Molina proyecta un nuevo SUM para Corcovado en el presupuesto 2026

El Intendente, si bien señala que los fondos municipales "no alcanzan para los gastos", explica cómo solventa lo proyectado con reservas propias y con la continuidad de las obras con acompañamiento provincial 
Con la jornada de aniversario en marcha, Corcovado celebra un nuevo año de crecimiento y el intendente Ariel Molina explicó en Red43 los proyectos que se vienen con el nuevo presupuesto 

 

Molina explicó que el presupuesto 2026 de Corcovado ya fue aprobado: "Y al presupuesto provincial lo que más pedí fue obras, más viviendas, quiero hacer un SUM, un gimnasio municipal más, y si Dios quiere, creo que el año que viene lo vamos a firmar".

 

Respecto a los salarios municipales, Molina explicó que "lamentablemente, lo que entra a las arcas municipales no alcanza para el presupuesto de la Municipalidad, no solo sueldos sino nafta, luz", enumeró.

 

El déficit es aproximadamente "entre 15 y 20 millones mensuales", y que eso se solventa con un fondo propio de reservas: "esto pasa porque el barril de petróleo antes estaba a 90 y hoy vale 60, sumarle a eso que los impuestos de co participación federales bajaron y eso afecta las arcas municipales", detalló Molina.

 

El intendente explicó que la necesidad de viviendas se debe al crecimiento de las familias, pero que nada impide el avance de las obras de adoquinado, cordón cuneta, escuelas y más proyectos que ya estaban en marcha en estos dos años de gestión y siguen su curso.

 

