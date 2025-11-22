La “noche loca” y las selfies del narco que borracho, atropelló y mató a toda una familia

Mientras la región no sale de la conmoción por la tragedia de la ruta 22 , se conocieron nuevos detalles y fotos de la noche de exceso del narco que chocó y mató a una familia de Catriel. Incluida la selfie que se tomó minutos antes del fatal accidente que protagonizó al manejar y a toda velocidad su lujosa camioneta sin patente.

Las víctimas fatales eran integrantes de una conocida familia de esa ciudad rionegrina que viajaban rumbo a Las Grutas para disfrutar del fin de semana largo y tras una detención imprevista en la banquina, la camioneta Ford Escort en la que se trasladaban fue embestida violentamente por la Volkswagen Amarok V6 negra de Axel "Chinito" Araneda.

Por el tremendo siniestro perdieron la vida una reconocida doctora de Catriel, Liliana Cocuzza, su hija Carina y sus dos nietos menores de edad. El marido de Cocuzza, Justo Pastor Gutiérrez, quien había descendido del vehículo para ajustar el equipaje, fue trasladado al hospital de Allen y permanece internado.

Inicialmente la Policía informó que había tres víctimas fatales, pero una vez que lograron apagar las llamas se constató que había otro menor de edad en la camioneta. Los cuatro ocupantes de la camioneta Ecosport habrían fallecido en el acto, por la violencia del choque.

Con el correr de las horas van trascendiendo detalles e información de los momentos previos al fatal accidente. Se supo, por ejemplo, que el narco Axel “Chinito” Araneda pasó la noche en un conocido boliche de la calle Roca Cipolletti y minutos antes del choque mortal tuvo el tupé de subir una selfie manejando velozmente su Amarok sin patente.

Más se sabe del caso, más indignación genera. Es que el autor del desastre hasta subió historias a sus redes desde la pista de baile mientras la pasaba bomba. Inclusive, minutos antes de provocar la tragedia publicó una selfie al volante de su poderosa camioneta.

En la reconstrucción de la noche, se supo que Araneda estuvo en KPLA , donde según muchos vecinos que se encontraban allí, fue una y otra vez a la barra, se paseó con tragos en la mano, junto a su grupo de amigos, exhibiendo el alto perfil de siempre. Cadenas gruesas de oro, relojes caros y actitud desafiante conformaban su polémico look.

Parte de esa madrugada quedó registrada en sus propias historias de Instagram, donde publicó videos desde el interior del local con música, DJ y mucha gente.

El dato más escalofriante y repudiable es que minutos antes de embestir la Ford EcoSport familiar, el “Chinito” subió una selfie manejando una camioneta potente, Amarok V6 de casi 300 caballos de fuerza, que solía mostrar en redes. Era uno de los tantos vehículos de alta gama de su propiedad.

Los investigadores ya tienen en su poder la imagen en la que se lo ve con su cadera de oro colgando sobre la remera y un reloj Rolex apoyado en el volante y con el dedo mayor de la mano izquierda levantado en tono provocador. La foto fue tomada instantes antes del impacto, que se produjo a las 7 de la mañana.

Fuente: LMN