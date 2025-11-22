Bolsonaro detenido por posible "intento de fuga"

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue detenido este sábado en su residencia de la capital brasileña para prevenir un posible “intento de fuga”, días antes de que comenzara a cumplir su condena por liderar un intento de golpe de Estado, según el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

En un comunicado, la Policía Federal indicó que ejecutó una orden de arresto preventivo solicitada por la propia Policía y autorizada por el Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro fue detenido en su domicilio en Brasilia y puesto bajo custodia policial.

Una vigilia organizada por el hijo mayor de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, frente al complejo residencial donde reside el expresidente, desencadenó la solicitud de prisión preventiva.

Los abogados de Bolsonaro prometieron apelar la detención y rechazaron la acusación de que el expresidente estuviera intentando fugarse.

Flávio Bolsonaro describió la vigilia, inicialmente prevista para el sábado por la noche, hora local, como una oportunidad para rezar por su padre tras los recientes informes de problemas de salud y “por el regreso de la democracia a nuestro país”.

“¿Van a luchar por su país o simplemente verán todo en su teléfono desde el sofá de casa?”, preguntó a sus seguidores en un video en redes sociales.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil afirmó haber recibido información sobre la “convocatoria de simpatizantes” a la vigilia, lo que indicaba una “alta probabilidad de un intento de fuga”.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro observa mientras habla con la prensa tras serle implantado un dispositivo de monitoreo electrónico en Brasilia el 18 de julio de 2025.

La concentración podría “alcanzar una gran escala” y prolongarse durante varios días, lo que resultaría en “efectos, desarrollos y consecuencias impredecibles”, según el tribunal.

Además, el tribunal afirmó haber sido informado de una violación del equipo de monitoreo electrónico de Bolsonaro en la madrugada del sábado.

“La información confirma la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para asegurar el éxito de su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación”, declaró el tribunal.

