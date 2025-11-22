Una tarde ideal para pasear entre los emprendedores de Feriarte

FeriArte, la feria que reúne a emprendedores, artesanos y productores de Esquel y la región, ubicada en la esquina de Av. Alvear y 25 de Mayo, ofrece un paseo ideal para este fin de semana largo.

La feria se convirtió en un espacio de referencia para el comercio local y la producción artesanal, y previo a su mes aniversario, nos entregan sus productos en la fresca sombra de los árboles que crecen en esa intersección céntrica.

Hoy sábado desde las 16 horas, podés encontrar desde algo rico para los mates, a flores para tu patio primaveral, juguetes para los más chicos o gorras e indumentaria para el verano que ya se empieza a acercar.

Diciembre, mes aniversario

.Las primeras jornadas del mes se realizarán el viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre, dónde se preparará el Árbol de Navidad seguidas por nuevas fechas el miércoles 10, viernes 12 y sábado 13.

El fin de semana del aniversario será el más extenso: FeriArte abrirá sus stands el sábado 20, domingo 21, lunes 22 y martes 23 de diciembre, día en que celebrará oficialmente sus cuatro años de vida y preparan espectáculos para toda la familia.

Para cerrar el mes, la feria también funcionará el sábado 27 y el lunes 29 de diciembre, acompañando el movimiento previo a fin de año y ofreciendo a vecinos y visitantes una amplia variedad de productos locales.

Este fin de año nos invita a recorrer FeriArte durante todas sus fechas, apoyar a los emprendedores y disfrutar de una propuesta que ya es parte del paisaje cultural y comercial de Esquel.