La UBA vuelve a destacarse en el ranking de QS

La Universidad de Buenos Aires (UBA) registró un nuevo avance internacional al escalar siete lugares y posicionarse en el puesto 370 del Ranking de Sostenibilidad 2026, según el último informe difundido por QS. De esta manera, la UBA se mantiene como la única universidad argentina entre las primeras 500 del listado, en un contexto en el que gran parte de América Latina retrocede y Argentina muestra una mejora moderada.

El Ranking de Sostenibilidad de QS analiza el impacto de casi 2.000 instituciones de 106 países y destaca a aquellas que impulsan transformaciones en tres dimensiones clave.

Por un lado, el impacto ambiental, que incluye la formación vinculada al ambiente, la sensibilización de los estudiantes, la producción científica en temas ecológicos y las políticas de sostenibilidad aplicadas en los campus. A esto se suma el impacto social, que valora la generación de empleo, la inclusión, el bienestar de la comunidad universitaria y la articulación con otros actores académicos. Finalmente, la gobernanza responsable mide la transparencia de la gestión, la participación estudiantil, la cultura institucional y la calidad de los procesos de decisión.

En la región, Argentina fue uno de los pocos países con resultados positivos junto con Perú y Ecuador. Según QS, el 36% de las universidades argentinas mejoró su ubicación, el 29% retrocedió y tres instituciones ingresaron por primera vez al ranking.

En este escenario, la UBA vuelve a sobresalir dentro del sistema universitario nacional. Argentina obtuvo un desempeño sobresaliente en educación ambiental —donde la UBA ocupó el puesto 62 a nivel mundial— y en gobernanza. No obstante, quedó rezagada en investigación ambiental y en igualdad, salud y bienestar, áreas donde sus indicadores siguen por detrás de los mejores exponentes regionales.

R.G.