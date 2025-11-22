Jaimo fue seleccionado para presentarse en el Festival Nacional de la Chacarera

En el Día de la Música, una noticia trajo esperanza y sorprendió a los artistas de la región, de parte de un cantor y compositor que se fue de Esquel hace unos años.

El Festival Nacional de la Chacarera tendrá de representante a nuestro Jairo Montoya (Jaimo).

Jaimo, nacido en Tecka y criado entre esas tierras y Esquel, lleva años en la música y profundizando su vocación peñera y como autor de zambas y chacareras. Entre las bandas La Enkrucijada su camino solo tocando incluso en las calles de Córdoba, mantiene su pasión intacta pese a las dificultades.

"Fui sin ganas, sentía que nadie me hacía la segunda, falta de apoyo económico, sin músicos y estaba bajón. Pero bueno, mí abuela, mí mamá, mis amigos me dieron aliento asi que fui", narró, sobre su experiencia anotándose al Pre Chacarera, selección realizada en dos jornadas donde los ganadores tienen la chance de presentarse en el Festival Nacional de la Chacarera

De Córdoba a Colonia Caroya, con su canto y nada más: "Cero cero expectativas y la vida me sorprendió con un premio. Ganador solista vocal en el Pre Chacarera (con 2 canciones mías)".

Desde ahora y hasta el 2 de enero, el objetivo es juntar fondos para llegar a Santiago del Estero: "Me voy a representar al sur, a Santiago del Estero. Gracias a todos por sus mensajes de aliento".

Jaimo se encuentran realizando una tómbola solidaria con una de sus guitarras como premio, y agradece también los aportes directos al alias: jaimo.mp

SL