Sabado 22 de Noviembre de 2025
22 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Que gran tristeza: encontraron muerta a la abuela de 80 años que se perdió en Madryn

Fue en la tarde de este sábado. Había desaparecido durante el temporal del lunes pasado. Aún no se conocen las circunstancias de su fallecimiento. 
Por Redacción Red43

La tarde de este sábado se confirmó el hallazgo sin vida de Eva García, la mujer de 80 años que permanecía desaparecida desde el domingo pasado, en plena jornada de fuerte temporal de viento que afectó a Puerto Madryn.

 

El cuerpo fue encontrado en el sector sur del ejido urbano, área donde desde temprano se habían intensificado los rastrillajes a partir de nuevos indicios que surgieron en las últimas horas de investigación.

 

Según precisaron fuentes policiales, los equipos de búsqueda habían incorporado registros fílmicos en los que se observaba a García caminando sola entre los barrios Quintas del Mirador y Solanas de la Patagonia, a varios kilómetros de su domicilio ubicado en Avenida Gales al 2500. Las imágenes correspondían al domingo, día de su desaparición, y permitieron delimitar un nuevo punto de búsqueda.

 

Durante la mañana, personal policial, agentes municipales y un grupo de voluntarios realizaron un amplio operativo en la zona indicada. En el marco de esas tareas, finalmente lograron localizar el cuerpo de la mujer. La Policía y la Fiscalía continúan con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias de su muerte.

 

Fuente: Canal 12

 

 

