Lunes 24 de Noviembre de 2025
24 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

La expedición del CONICET vuelve a transmitir desde mar chubutense

La campaña, denominada "Vida en los extremos", tiene el objetivo de analizar la Cuenca de Malvinas y Cuenca del Salado, donde se encontraron filtraciones frías, así como un sector inexplorado en las cuencas Colorado-Rawson.
Por Redacción Red43

Se viene la última expedición del Conicet en el Mar Argentino: cuándo y cómo seguir el streaming

 

Se trata de la tercera y última travesía que se realiza en el país. Esta vez desde Buenos Aires hacia el sur para analizar las filtraciones de un gas metano que daría vida al ecosistema en el talud continental

 

 

Se conoció que un equipo de científicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y Conicet formará parte de la tercera y última expedición del buque Falkor (too) en el Mar Argentino.

 

 

 

La travesía comienza el 14 de diciembre desde el Puerto de Buenos Aires, y continuará hasta el 10 de enero de 2026, fecha en que finalizará en la ciudad de Puerto Madryn en el sur.

 

 

La campaña, denominada "Vida en los extremos", tiene el objetivo de analizar la Cuenca de Malvinas y Cuenca del Salado, donde se encontraron filtraciones frías, así como un sector inexplorado en las cuencas Colorado-Rawson.

 

 

El equipo encabezado por la bióloga María Emilia Bravo, investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, se compone de de 25 especialistas, y estudiará las filtraciones de gas metano que emergen desde las profundidades del talud continental y dan vida a los ecosistemas de microorganismos y animales que se desarrollan en condiciones inhóspitas.

 

 

Las exploraciones se transmitirá vía streaming, y en ésta se podrá ver a los científicos recolectar diferentes muestras de sedimentos, fauna bentónica, agua y rocas.

 

 

A lo largo del mes de expedición se llevarán a cabo al menos 15 inmersiones del submarino operado de manera remota, mediante el que se conocerán más datos sobre la importancia y la distribución de estos ecosistemas en el océano Atlántico Sur.

 

 

Los investigadores que participarán de la travesía son especialistas en química marina, ecología y taxonomía de invertebrados bentónicos, oceanografía física, geología y geofísica marina.

 

