24 de Noviembre de 2025
Muy buen inicio de semana en Esquel
Este lunes 24, Esquel tendrá un día marcado por el buen clima, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 25°C, especialmente durante la tarde.
El cielo se mantendrá despejado en todos los momentos del día —mañana, tarde y noche— con una probabilidad de precipitaciones del 0%. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevén intensidades que oscilarán entre 13 y 31 km/h, con ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 59 km/h, especialmente durante la tarde.
La noche continuará templada, con marcas cercanas a los 17°C, manteniendo la estabilidad en toda la región.
