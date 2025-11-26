22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 26 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
26 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Torres recibió a Loyola y Mongilardi para analizar obras previstas para el 2026 en Camarones y Alto Río Senguer

La intendenta de Camarones, Claudia Loyola, y su par de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi, se reunieron en el marco de las distintas obras de infraestructura incluidas en el Presupuesto 2026.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

El titular del Ejecutivo recibió en la Casa de Gobierno a los intendentes de ambas localidades, con los cuales trazó un análisis de las gestiones realizadas durante el 2025, y las obras contempladas en el presupuesto provincial para el ejercicio del año próximo.

 

El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, mantuvo reuniones con la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, y su par de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi, en el marco de las distintas obras de infraestructura incluidas en el Presupuesto 2026 para las distintas localidades de la provincia.

 

Los encuentros tuvieron lugar este martes en la Casa de Gobierno, y son parte de las distintas reuniones que el Gobernador lleva adelante con intendentes y jefes comunales de la provincia.

 

Durante los encuentros, el titular del Ejecutivo junto a Loyola y Mongilardi, efectuó un análisis de las gestiones realizadas durante el año en curso, y aquellas planificadas para el 2026, a partir de la diagramación del presupuesto provincial con respecto a las obras previstas para ambos municipios.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Iba manejando por la Ruta 40 cuando el motor se prendió fuego y el auto terminó incendiado
2
 Esquel invierte en una nueva perforación para optimizar el riego urbano.
3
 Los 60 modelos Ferrari llegaron al "Fin del Mundo" tras una extensa travesía.
4
 Cinco días para vivir la tradición: Gualjaina anuncia su gran Fiesta
5
 El chofer de un viaje de egresados, positivo de cocaína y marihuana: casi lo linchan
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
3
 Alicia Vallejos QEPD
4
 Olimpíadas de Física: primer premio para alumno de la Politécnica
5
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -