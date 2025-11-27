Investigan asalto a colectivo Argentino en Chile con datos precisos del recorrido

Un contingente de alrededor de 60 pasajeros argentinos que realizaba un "tour de compras" a Chile fue víctima de un violento asalto en la madrugada de este jueves 27 de noviembre de 2025, cerca de un desvío hacia Santiago. El grave episodio dejó a todas las víctimas, oriundas de Mendoza, varadas y sin documentación en territorio chileno.

El ataque organizado en la Cuesta de Chacabuco

El asalto se registró minutos después de las 6:00 horas en la Cuesta de Chacabuco, un sector ubicado después del peaje y del túnel, en el desvío que conduce a la capital chilena. El colectivo, que había partido desde Mendoza el miércoles por la noche, fue interceptado y rodeado por al menos cinco vehículos.

Según se dio a conocer, un grupo de personas armadas y con capuchas se bajó de estos vehículos, subió al colectivo y redujo tanto a los conductores como a los 60 pasajeros.

Robo total y varados sin papeles

El violento episodio se extendió por varios minutos hasta que el grupo de atacantes se retiró llevándose una gran cantidad de pertenencias. El robo incluyó dinero, celulares, pertenencias personales, las llaves del transporte y, crucialmente, toda la documentación de los pasajeros.

Tras el asalto, el colectivo quedó varado cerca de Huerta Grande. La sustracción de DNI, pasaportes, visas y otros papeles ha dejado a todas las víctimas sin la documentación necesaria para poder regresar a Argentina.

Investigación policial y asistencia consular

La policía de Chile ha montado un operativo e investiga la posibilidad de que se haya tratado de un ataque coordinado y organizado. Esta hipótesis surge debido a que los atacantes parecían tener "datos precisos de horarios y el recorrido del micro". Se ha señalado además que, coincidentemente, la zona afectada no contaba con cámaras de seguridad.

Mientras las fuerzas policiales chilenas avanzan en la investigación, uno de los responsables de la empresa de viaje se ha acercado al consulado argentino para solicitar asistencia y realizar los trámites urgentes necesarios que permitan a los 60 pasajeros volver al país.



