Día del No Docente Universitario: una universidad se construye entre todos

El Día del Trabajador No Docente Universitario se conmemora cada 26 de noviembre en Argentina como reconocimiento al rol esencial que cumplen quienes garantizan el funcionamiento diario de las instituciones de educación superior. Su labor abarca tareas administrativas, técnicas, de mantenimiento, bibliotecas, laboratorios y múltiples servicios que hacen posible la vida universitaria.

La fecha fue instituida en memoria de la creación de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) en 1973, organización que impulsó la defensa y visibilización de este sector como pilar fundamental de la universidad pública, inclusiva y democrática. Desde entonces, la jornada invita a reflexionar sobre el valor del trabajo articulado que sostiene la docencia, la investigación y la extensión.

En la Sede Esquel, la actividad administrativa y académica se desarrolla de manera habitual.

R.G.