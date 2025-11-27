Quiso sacarse una foto en un lugar peligroso, cayó desde 25 metros y se mató

Leticia Lembi tenía 33 años y había decidido acercarse a un sector donde los carteles marcaban que era peligroso para acceder, resbaló con las piedras y se precipitó al vacío en la zona de los Barrancas de Los Lobos.

El hecho ocurrió ayer a las 19 en uno de los lugares más turísticos de la ciudad de Mar del Plata, precisamente a la altura del kilómetro 365 de la ruta 11, el camino que une la ciudad balnearia con Miramar.



La joven, oriunda de Tres Arroyos decidió irse a descansar a Mar del Plata. Junto con sus allegados, fue hacia el mirador y cuando estaba por sacarse la selfie, se precipitó hacia las rocas.



Fue entonces que cayó desde 25 metros de altura y tuvo que acudir el personal médico que llegó rápidamente al lugar, pero ya no podían hacer nada que podría revertir la fatalidad. El cuerpo fue retirado por integrantes del área de Riesgos Especiales.



El lugar es conocido por su belleza y sus acantilados, pero también está abandonado porque la caída de la joven había sido por un defecto en la estructura de hormigón, algo que puso el foco a Mar del Plata.



Por su parte, la joven fallecida trabajó con La Voz del Pueblo en 2020 y contó que se dedicaba a la consultoría en comunicación. Era recibida de la Universidad de la Matanza (UNLP).